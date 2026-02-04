Сержант 3-й ОШБр рассказал о реальном состоянии российских войск

Военный подчеркнул, что противника нельзя недооценивать – это прямой путь к ошибкам.

Среди российских оккупантов есть как демотивированные, дезорганизованные и тактически слабые подразделения или бойцы, так и профессиональные, хорошо мотивированные военные. Такое заявление сделал в интервью "Укринформу" сержант 3-й отдельной штурмовой бригады Михаил, позывной "Морфин".

Военный подчеркнул, что противника нельзя недооценивать, поскольку это прямой путь к ошибкам. Он отметил, что в целом враг довольно быстро адаптируется и подстраивается под реалии войны.

Однако с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину у противника фактически не изменилась базовая постсоветская доктрина управления личным составом. И сейчас она базируется на подавлении, жесткой иерархии и разделении военнослужащих по рангам – человек является лишь ресурсом.

Несмотря на определенную демотивацию отдельных бойцов или подразделений, в целом враг остается сильным, говорит сержант:

"Еще раз подчеркну: не все там "чмобики". Такие обобщения обесценивают и работу Сил обороны, и подвиг моих побратимов, которые отдали свои жизни, воюя с серьезным противником".

Военный отметил, что лучше всего оккупантам удается быстро анализировать обстановку и адаптироваться к изменениям. Особенно это проявляется в реакции противника на инновации Сил обороны.

"Есть много примеров, когда только что с нашей стороны появляется новый подход или технологическое решение, противник в максимально короткие сроки выстраивает тактику противодействия. Да, эти решения часто примитивны на начальном этапе, но они работают. Все помнят те самые "мангалы" или "саркофаги" на тяжелобронированной технике. Многие над этим смеялись, но они все же уменьшали риск поражения. То же самое касается сеток и других средств маскировки", – резюмировал "Морфин".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официально за время полномасштабной войны с Россией погибли 55 тысяч украинских военных. При этом он отметил, что большое количество людей считаются пропавшими без вести.

Между тем проект DeepState сообщает, что российские войска смогли продвинуться в Донецкой области. Враг добился успехов в Покровске, Мирнограде и вблизи Северска.

