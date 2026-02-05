Оккупанты обрабатывают дроны ядовитыми веществами, - военная

Коваль призвала гражданских украинцев не пытаться самостоятельно осматривать места падения дронов, а сообщать об этом военным.

Российские оккупанты обрабатывают ядом свои дроны перед запуском, особенно "Шахеды". Об этом сказала мастер отделения ударных беспилотных комплексов 3-го мотопехотного батальона 58-й ОМПБр Тамара Коваль в эфире Новини.LIVE

"Для своей безопасности мы не контактируем с вражескими дронами, даже если они не взорвались", - отметила она.

При этом военная добавила, что украинские военные никогда не используют подобных "грязных" методов.

Коваль призвала гражданских украинцев не пытаться самостоятельно осматривать места падения дронов, а сообщать военным.

"Ни один дрон, который неизвестно откуда взялся, вообще не нужно трогать", - подчеркнула она.

Российские дроны на войне против Украины

Вчера командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко назвал дрон, которым россияне бьют по логистике и артиллерии ВСУ. Военный сказал, что сейчас россияне применяют в паре с разведывательными дронами и ударные, например, такие как "Ланцет". Федоренко рассказал, что враг запускает "Ланцет" вдоль логистического маршрута ВСУ, или направляют в район, где ранее они могли обнаружить украинскую артиллерию.

Еще ранее сообщалось, что РФ нанесла удар "Шахедом" по Starlink на стоянке вертолетов возле Кропивницкого. Эти дроны летели почти над землей, чтобы их не видели радиолокационные системы.

После этого, 31 января стало известно, что компания SpaceX начала принимать первые контрмеры против использования россиянами терминалов Starlink для ударов дронами по Украине.

