Зеленский: Россия несколько раз пыталась меня ликвидировать

По словам президента, он уже привык к этому.

Страна-агрессор Россия несколько раз пыталась ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом глава государства рассказал в интервью французскому телеканалу France 2, пишет Le Monde. По его словам, он уже привык к страху.

"Когда говорим о страхе, знаете, Россия уже несколько раз пыталась меня ликвидировать. В некотором смысле, я уже не испытываю того страха, который был в начале войны. Я привык к этому, это часть моей жизни", – сказал он.

Отдельно Зеленский прокомментировал вопрос возобновления диалога с Россией, о чем не раз говорили в Европе:

"Путин заинтересован в унижении Европы", – считает он.

Президент Украины отметил, что давление на российского диктатора Владимира Путина недостаточно. А диалог нужно вести "на определенных условиях".

Попытки ликвидации высшего руководства Украины

В 2024 году президент Украины признался, что по данным разведки и других спецслужб, на тот момент было уже около 10 попыток его убить со стороны Российской Федерации.

Также Россия совершала покушения на бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Он рассказал, что, в частности, враг применил две ракеты типа "Искандер" для поражения командного пункта, куда направлялся Малюк. И подобных попыток было много.

Бывший глава СБУ также сообщал, что россияне планировали покушение на теперь уже экс-начальника разведки Кирилла Буданова перед инаугурацией диктатора Путина в 2024-м.

