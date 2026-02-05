Цены на нефть отступают перед 'миротворцем' Трампом

Несмотря на анонсированные переговоры, США могут нанести удар по Ирану.

Цены на нефть утром 5 февраля упали более чем на 1 доллар за баррель после того, как США и Иран договорились провести переговоры в Омане в пятницу, 6 февраля. Это ослабило опасения относительно нарушения поставок на мировой рынок иранской нефти, сообщает Reuters.

По данным портала investing, по состоянию на 10:19 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,21 доллара - до 68,25 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 1,12 доллара - до 64,02 доллара за баррель.

Журналисты отмечают, что цены на нефть 4 февраля подскочили примерно на 3% после того, как в СМИ появилась информация о том, что запланированные на пятницу переговоры между США и Ираном могут сорваться. Однако позже в тот же день представители обеих сторон заявили, что переговоры состоятся в пятницу, хотя темы для обсуждения еще не определены.

"Цена на нефть упала из-за снижения премии за геополитический риск на фоне новостей о переговорах между США и Ираном в Омане в пятницу", - пояснил генеральный директор энергетической консалтинговой компании XAnalysts Мукеш Сахдев.

Впрочем, издание, ссылаясь на информацию от официальных лиц США и Ирана, дает понять, что, несмотря на анонсированные переговоры, обе стороны далеки от компромисса. Reuters отмечает, что Иран готов обсуждать с западными странами свою ядерную программу, включая обогащение урана, в то время как США также хотят включить в повестку дня вопрос о баллистических ракетах Ирана, его поддержке вооруженных группировок на Ближнем Востоке и отношении к собственному народу. В связи с этим эксперты ожидают нового роста цен на нефть.

"Вероятно, что эти переговоры выявят новые разногласия, и премия за риск снова вырастет в ближайшее время", – пояснил Сахдев.

При этом журналисты отмечают, что несмотря на предстоящие переговоры, существуют опасения, что президент США Дональд Трамп все же выполнит свои угрозы нанести удар по Ирану, который является одним из крупнейших в мире производителей нефти.

Издание добавляет, что потенциальный военный конфликт может повлиять на экспорт нефти членами ОПЕК из Персидского залива. Дело в том, что около пятой части мирового потребления нефти проходит через Ормузский пролив, лежащий между Оманом и Ираном. Другие члены ОПЕК - Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак, как и Иран - экспортируют большую часть своей нефти через этот пролив.

В конце января США стянули на Ближний Восток мощную военную группировку. Теперь президент США Дональд Трамп должен решить, как именно ее использовать против Ирана.

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман во время закрытого брифинга в Вашингтоне поддержал возможный удар США по Ирану, заявив, что отказ Дональда Трампа от реализации угроз только усилит иранский режим.

В то же время Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что любая атака на страну вызовет региональный конфликт.

