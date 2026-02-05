Россия давит на Добропольском направлении: военный рассказал, что там происходит

В частности, противник пытается воспользоваться плохой погодой.

Российские захватчики продолжают наступательные действия на Добропольском направлении. Об этом рассказал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" в своем Телеграм-канале "Офіцер".

По его словам, пехота оккупационных войск РФ ежедневно пытается проникнуть на окраины Белицкого и Нового Донбасса через посадки. Вражеские группы уничтожаются без возможности закрепиться. Однако, как отметил военный, линия боевого столкновения "все равно движется все ближе и ближе".

"Алекс" добавил, что противник пытается воспользоваться плохой погодой – подгоняет транспорт с десантом чуть ли не до Родинского. Завершается это "трагическим финалом" для оккупантов.

"Потери противника в живой силе на направлении просто колоссальные, даже если соотносить потери относительно наших подразделений, там все равно будут космические пропорции и даже при этом они продолжают в тупую переть, как бараны; это даже не похоже на наступление или спланированные тактические действия, а просто хаотичное передвижение стада", – резюмировал старший лейтенант.

Война в Украине: ситуация на передовой

В районе Северска Донецкой области враг местами превосходит в 7-10 раз, рассказал командир 54-й бригады Вадим Черний. По его словам, украинские военные на том участке стоят на выгодных рубежах. Сам город находится под огневым контролем.

Между тем аналитик Владислав Селезнев заявил, что оккупанты пытаются окружить украинских воинов в районе Гуляйполя Запорожской области. Он отметил, что противник перебросил туда силы и средства и пытается масштабировать продвижение.

