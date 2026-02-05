В 'ПриватБанке' подешевела валюта: курс доллара и евро 5 февраля

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,48 грн, а евро – 51,28 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 5 февраля, подешевел на 13 копеек и составляет 43,32 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,30 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,72 гривни, а евро - по курсу 50,30 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался на уровне 43,48 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также подешевел на 27 копеек и составляет 51,28 гривни.

Нацбанк установил на 5 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,17 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

В отношении евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,04 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 9 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 43,40 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,90 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 2 копейки и составляет 51,48 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,70 гривни за евро.

