Россия массированно атаковала украинскую железную дорогу: Кулеба раскрыл детали

Россияне пытаются остановить движение поездов "Укрзализныци".

В ночь на 5 февраля российская армия массированно била ночью беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре Сумской области. Пострадала дежурная по станции, повреждена инфраструктура, а также "Вагон несокрушимости".

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, в Шосткинском районе под обстрел попала железнодорожница – дежурная по станции, которая направлялась на работу. Ей оперативно оказана медицинская помощь.

"Здесь же удар пришелся и по "Вагону несокрушимости", который размещен в общине для обогрева жителей. Люди находились в укрытии. Повреждены также здания железной дороги и тепловоз. Несмотря на атаку, как только позволила ситуация с безопасностью, железнодорожники возобновили движение поездов", - отметил Кулеба.

По его словам, под прицельным обстрелом врага оказалась и энергетическая инфраструктура железной дороги в этом районе.

Кроме того, россияне нанесли удар беспилотниками по железнодорожной станции в Ахтырском районе. Повреждены технические помещения, пути. Кулеба подчеркнул, что все уже оперативно восстанавливается.

"Это очередной акт терроризма против украинской логистики. Враг пытается остановить движение поездов, украинская железная дорога усиливает протоколы безопасности и продолжает движение", - подчеркнул вице-премьер.

Ситуация на железной дороге - последние новости

Из-за вражеских атак России УЗ ввела новые ограничения, чтобы уменьшить риски для пассажиров и для самих железнодорожников. В связи с ситуацией с безопасностью в Днепропетровской области 30 января не курсировали некоторые пригородные поезда.

В "Укрзализныце" также вынужденно ограничили движение между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксации вражеских беспилотников возле маршрутов курсирования поездов.

2 февраля "Укрзализныця" обновила информацию о движении пассажирских поездов в прифронтовых регионах. Так, из-за постоянных угроз обстрелов и работы вражеских БПЛА на отдельных направлениях действуют автобусные объездные маршруты.

