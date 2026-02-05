Львовян предупредили об опасности на дорогах: что происходит (инфографика)

На 5 февраля объявлен I уровень опасности.

Во Львове и Львовской области на 5 февраля ввели повышенный уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 5 февраля на дорогах гололедица. Туман с видимостью 200-500 м, гололед", - предупреждают синоптики.

Такая же ситуация ожидается и по территории Львовской области.

На Львовщине объявлен I уровень опасности, желтый.

5 февраля погоду на Львовщине будет определять теплый сектор циклона над Атлантикой.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдет небольшой дождь. Кое-где туман, гололед. На дорогах гололедица. Ветер усилится до 9-14 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем +1°...+6°.

По городу Львову сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Туман, гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Днем воздух прогреется до +1°...+3°.

Ухудшение видимости в осадках и в тумане до 200-500 метров.

Атмосферное давление будет падать, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.

