Трамп четко заявил Путину, что он не имел права нападать на Украину, - Венс

При этом глава Белого дома допустил возможность сотрудничества с РФ, если интересы с ней в чем-то совпадают.

Президент США Дональд Трамп четко заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что он не имел права вторгаться в Украину.

Об этом сказал вице-президент США Джей Ди Венс. Он подчеркнул, что Трамп признал, что Путин не имел права нападать на Украину, но при этом допустил возможность сотрудничества со страной, если интересы с ней частично совпадают.

"Мы попробуем это прекратить, но могут быть и сферы сотрудничества", - сказал он.

Видео дня

Вице-президент объяснил такой подход тем, что внешняя политика Трампа базируется на принципе "Америка превыше всего" и прагматизме.

Венс заверил, что позиция Трампа - не деление мира на "друзей" и "врагов", а работа с союзами и интересами.

"Можно не соглашаться со страной по большинству вопросов, но искать общее в отдельных. Ключевое отличие подхода Трампа - готовность говорить с кем угодно, что является инструментом завершения конфликтов", - отметил Венс.

Переговоры по Украине

29 января Трамп лично обратился к Путину с просьбой неделю не бить по Украине, на что тот якобы согласился. "Я лично просил Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели, пока стоят сильные холода. Он согласился это сделать", - сказал Трамп.

4 февраля Трамп заявил, что договоренность о так называемом "энергетическом перемирии" с РФ заключалась с воскресенья по воскресенье. "Перемирие было с воскресенья до воскресенья. Оно уже закончилось. И Путин сдержал свое слово", - сказал Трамп.

Вас также могут заинтересовать новости: