Как распознать манипулятора: 11 фраз, за которыми скрывается страх ответственности

Будь то защитный механизм от страха отвержения или желание получить мгновенное удовлетворение, сегодня больше людей, чем когда-либо, избегают ответственности и подотчетности в своей повседневной жизни, утверждает консультант Джейми Кэннон.

Хотя отговорки и оправдания проступков могут дать мимолетное чувство комфорта, в конечном итоге избегание только усиливает внутренний хаос и разрушает отношения. Такие люди пойдут на все, чтобы не запятнать свой образ или не погружаться в дискомфорт, связанный с ответственностью, пишет Your Tango.

Слабые люди, избегающие ответственности, часто говорят эти 11 фраз

Слабые люди, избегающие ответственности, часто говорят эти конкретные вещи, когда сталкиваются со своими страхами. От "это не моя вина" до "а как насчет того, что сделал ты?" – они всегда будут бежать от личной ответственности.

1. "Я могу делать все, что захочу"

Зачастую люди, которым трудно нести ответственность в отношениях, также с трудом принимают ответственность в личной жизни. От потакания вредным привычкам до ожидания, что мир вознаградит их за постоянную лень – они живут с чувством собственного превосходства. Хотя все это может быть симптомом более серьезных проблем, таких как депрессия или СДВГ, уклонение от ответственности у некоторых людей коренится в чувстве вседозволенности.

Они верят, что их ложная автономия – определяемая фразами вроде "я могу делать все, что захочу" – дает им свободу разрушать отношения и оправдывать плохое поведение, хотя на самом деле это лишает их способности быть независимыми. Они полагаются на пассивность и уязвимость других людей, чтобы пользоваться ими, даже если не осознают этого в моменте.

2. "Я не это имел в виду"

Люди, которые больше всего заботятся о своем личном комфорте и имидже, могут избегать ответственности, применяя газлайтинг к окружающим. Их слова служат конкретной цели: заставить других сомневаться в собственной правоте и чувствовать себя "сумасшедшими" за то, что они отстаивают свои границы или указывают на проступки.

Слабые люди используют манипуляции фразами вроде "я не это имел в виду" или "ты слишком остро реагируешь". Им все равно, что эти действия причиняют боль другим, пока они сами защищены своей незрелостью.

3. "Ты перекручиваешь мои слова"

Если манипулятор или неуверенный в себе человек не может избежать ответственности или его принуждают извиниться, он может попытаться изменить повествование. Они используют фразы типа "ты перекручиваешь мои слова", чтобы выставить себя жертвой или попытаться изменить воспоминания собеседника о прошлых событиях. Все это делается ради обеления своего образа.

По словам профессора психологии Джона Шона Дойла, такое изменение нарратива – это способ улучшить собственный имидж в своем же сознании. Истории, которые мы рассказываем сами себе, меняют наше представление о себе, и если неуверенный человек не может взять на себя ответственность, он, конечно же, изменит историю так, чтобы она соответствовала его комфорту.

4. "Почему ты вечно делаешь из меня злодея?"

Будь то симптом нарциссизма или способ справиться с неуверенностью, хроническая позиция жертвы укоренилась в личностях людей, уклоняющихся от ответственности. Игра в жертву и перекладывание вины стали для них второй натурой – они не верят, что когда-либо бывают "неправы", и отказываются это признавать.

Даже если их жертвенность наиграна с помощью фраз вроде "Почему ты вечно делаешь из меня злодея?", они сделают все, чтобы вызвать сочувствие к себе, даже если это вредит другим людям.

5. "Наверное, я ничего не могу сделать нормально"

Если они не могут убежать от ответственности или заставить других поверить, что они жертвы, слабый человек может сказать: "Наверное, я ничего не могу сделать нормально". Теперь они просто пытаются защитить свой имидж и вытянуть сочувствие, чтобы обезопасить свое хрупкое эго.

Особенно это характерно для нарциссов, которые демонстрируют миру грандиозное чувство собственной важности, но на самом деле компенсируют неполноценность и глубокую неуверенность. Им нужно быть в центре внимания, поэтому даже когда их уличают в плохом поведении, им все равно нужно подтверждение и одобрение окружающих, чтобы чувствовать себя в безопасности.

6. "Я уже извинился"

По словам профессора психологии доктора Карины Шуман, извинения необходимы для защиты наших отношений, но есть огромная разница между искренним извинением и пассивно-агрессивной фразой.

Неудивительно, что люди, избегающие ответственности, часто полагаются на фразы вроде "я уже извинился", чтобы защитить себя от критики, даже если их "извинение" было неискренним. Они не вкладывают смысл в свои слова, и по их поведению ясно, что они на самом деле оправдывают свои действия, бросая "извинения" лишь для галочки.

7. "Может, просто проедем это?"

Для тех, кто полагается на позитивное внимание и одобрение других, критика их плохого поведения кажется полным разочарованием. Они хотят "просто проехать" конфликты, где от них требуют ответственности, потому что предпочитают подавлять проблемы, чем быть уязвимыми и обсуждать их вслух.

Они хотят защитить то, как их воспринимают другие люди, и если для этого нужно проигнорировать чью-то боль, они без колебаний сделают это.

8. "Это не имеет значения"

Заставляя других чувствовать себя неадекватными за поднятие проблем, слабые люди часто говорят такие вещи при конфронтации. "Это не имеет значения" – это просто их способ обесценить тревоги другого человека, делая мгновенное прощение более легким вариантом для себя, чем реальное извинение.

Конечно, прощение важно, но если его требуют только тогда, когда кто-то отказывается брать на себя ответственность, это не помогает, а лишь разжигает напряжение и обиду.

9. "У меня не было выбора"

Люди, отказывающиеся брать на себя ответственность, никогда не признают, что у них есть контроль или автономия над собственной жизнью, особенно в вещах, которые им неприятны. Они ожидают, что все решат их проблемы и защитят их комфорт, не требуя от них никаких усилий.

Именно отсюда происходит фраза "у меня не было выбора" – люди цепляются за свою беспомощность и изображают уязвимость, чтобы чувствовать себя лучше по поводу своего бездействия.

10. "Все так делают"

Причисляя себя к общей массе, они пытаются защитить свою самооценку. Ведь их нельзя призвать к ответу за поведение, которое, как им кажется, сходит с рук всем вокруг.

Подобно тому, как манипуляторы изолируют других, чтобы сделать их уязвимыми, сами они цепляются за других людей, пытаясь сформировать ложное чувство общности для собственной защиты.

11. "Меня просто неправильно поняли"

Если нарциссический человек, жаждущий внимания, говорит что-то вроде "меня просто неправильно поняли", когда его уличают в плохом поведении, на самом деле он имеет в виду: "Меня раздражает, что ты не принимаешь мою искаженную версию событий".

Они уязвимы, когда люди способны думать самостоятельно и противостоять манипуляциям, поэтому им приходится играть роль жертвы с помощью таких фраз, чтобы защитить свой имидж.

