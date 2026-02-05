Самая тяжелая зима с начала войны: как бизнес помогает своим работникам

Компания Метинвест ввела комплекс мер для поддержки сотрудников киевского офиса.

Киев, Харьков и Одесская область в конце зимы оказались в шаге от блэкаута. В столице останавливалось метро, часть домов оставалась без отопления, а жесткие графики отключения электроэнергии повлияли на психологическое состояние людей и стабильность работы бизнеса.

По данным исследования психологической платформы Rozmova, почти 50% опрошенных специалистов фиксируют ухудшение эмоционального состояния клиентов в конце 2025 года. Чаще всего украинцы обращаются за помощью из-за тревожности (86%), депрессивных состояний и апатии (69,5%), выгорания (66%), а также посттравматических расстройств. Бизнес, в свою очередь, пытается облегчить жизнь своих работников этой зимой, пишет NV.

Так, компания Метинвест ввела комплекс мер для поддержки сотрудников киевского офиса на фоне масштабных отключений света, воды и тепла в столице из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру, говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом компании Татьяна Петрук.

Для минимизации влияния энергетического кризиса компания еще с 2022 года перевела киевский офис на 100% удаленный формат работы. Сотрудники могут самостоятельно выбирать, где работать - из дома, офиса или даже из другого города или страны, оставаясь вовлеченными в процессы компании.

Кроме того, в киевском офисе открыли собственный пункт несокрушимости для сотрудников и членов их семей. Пространство оборудовано генератором, спутниковым интернетом, доступом к горячим напиткам и еде, а также зонами для отдыха. В компании отмечают, что такая инициатива получила положительный отклик среди персонала.

О собственных программах поддержки персонала NV также рассказали представители Genesis, BGV Group Management, Приватбанка, Райффайзен Банка, SoftServe, Prom, IDS Ukraine, Nestlé, Carlsberg Ukraine, Филип Моррис, McDonald's и GlobalLogic Ukraine.

Как известно, Метинвест Рината Ахметова назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на него приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса. Компания также внедрила инициативу Steel Force, направленную на подготовку нового поколения специалистов, которые будут участвовать в восстановлении украинской промышленности после войны.