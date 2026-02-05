В Абу-Даби начался второй день переговоров с РФ и США, – Умеров

Итоги встречи станут известны позднее.

Украинская делегация начала второй день переговоров с Россией и Соединенными Штатами в Абу-Даби.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

"Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций. Итоги – позже", – написал он.

Мирные переговоры: что известно

Напомним, украинская сторона уже второй день встречается с переговорщиками из России при участии США в Абу-Даби. Вчера после встреч президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время между Киевом и Москвой состоится обмен военнопленными. Также он в очередной раз призвал партнеров к давлению на РФ, чтобы завершить войну в Украине.

Накануне встречи издание Politico со ссылкой на украинские и американские источники сообщало о признаках того, что эти переговоры могут быть более многообещающими, чем принято считать. Также собеседники издания отмечают, что произошли изменения в настроении и тоне со стороны России за столом переговоров.

