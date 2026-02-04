'Путин боится Трампа': Зеленский объяснил, как президент США может давить на Россию

По словам украинского лидера, Трамп знает, что имеет рычаги давления на российского диктатора.

Российский диктатор Владимир Путин боится только президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью France 2.

"Это реальность. Что Трамп должен сказать Путину - не мне решать. Если Трамп знает, что Путин его боится, то он не примет все условия российского президента. Именно Путин боится Трампа, а не наоборот. Президент США знает, что у него есть рычаги давления: экономика, санкции, оружие, которое он мог бы передать нам, если не хочет привлекать американскую армию", - отметил глава государства.

Когда журналистка спросила у Зеленского, означает ли это, что Путин совсем не боится европейцев, он ответил:

"Да, он не боится европейцев. Вы знаете, насколько мы благодарны европейцам. Они наши партнеры, которые нам очень помогли, но Путин, к сожалению, их не боится".

Политика Трампа в отношении войны в Украине - последние новости

Ранее в The Wall Street Journal раскрыли, как Трамп мог бы дожать Путина, чтобы закончить войну. По словам журналистов, президент США, который свою дипломатию в отношении Ирана подкрепляет военными рычагами, "почему-то оказался странно не готов сделать то же самое в отношениях с Путиным".

"Путин не является непобедимой фигурой, какой он хочет казаться в глазах Трампа. Главный вопрос последнего года заключается в том, увидит ли президент Трамп это стратегическое окно возможностей, чтобы уменьшить российскую угрозу для США и сдержать "плохих игроков" в Пекине и в других частях мира, заключив более жесткое соглашение по Украине", - подчеркивают в издании.

В то же время военный обозреватель Денис Попович ответил, сработают ли призывы к Трампу предоставить Украине "Томагавки". Он считает, что пока эти перспективы маловероятны.

"Прежде всего, это морские платформы. Это подводные лодки и эсминцы. Нам их не дадут. Количество наземных платформ существует, но оно крайне мало. Вообще в мире мало", - пояснил Попович.

