Как правильно позвать кошку, чтобы она точно откликнулась: эксперты назвали лучший способ

Это работает даже с незнакомыми кошками.

Каждый, кто когда-либо пытался позвать кошку, знает, как это может быть неприятно, когда животное в ответ демонстрирует полный игнор. Однако недавно французские ученые открыли надежный способ, как привлечь внимание кошки – даже совершенно незнакомой.

Как пишет futura-sciences.com, исследование, проведенное в парижском университете Нантер и опубликованное в журнале Animal Cognition, изучало, как люди могут надежно привлечь внимание незнакомой кошки. Исследование, проведенное в кошачьем кафе, позволило ученым наблюдать за реальными взаимодействиями в обстановке, где кошки чувствовали себя комфортно, но демонстрировали различное поведение.

Ученые сравнили различные стратегии, чтобы определить, какие из них наиболее эффективны для привлечения внимания кошек.

Лучший способ позвать кошку

Исследователи протестировали различные комбинации жестов и голосовых сигналов. Результаты были очевидны: кошки реагировали наиболее надежно, когда люди использовали и голос, и жесты одновременно. Одни только визуальные сигналы вызывали положительную, хотя и несколько более слабую, реакцию, в то время как зов без жестов оказывал умеренный эффект. Полное игнорирование кошки вызывало наименьшую реакцию, к тому же кошки демонстрировали признаки стресса, например, подергивание хвоста.

На практике это означает, что простого зова кошки по имени – даже с энтузиазмом – часто недостаточно. Сочетание словесных сигналов с простыми жестами, такими как движения рук, изменение позы или приглашающие движения, значительно увеличивает вероятность привлечения внимания кошки.

Кошки не игнорируют людей намеренно; они очень чувствительны к визуальной информации и часто реагируют на жесты быстрее, чем на один только звук.

Ключевые выводы исследования:

Сочетайте жесты с голосовыми сигналами для достижения наилучших результатов

По возможности отдавайте приоритет визуальным сигналам

Никогда полностью не игнорируйте кошку; недостаток внимания может вызвать замешательство или стресс

Наблюдайте и корректируйте; следите за реакциями кошки и адаптируйте свой подход. Даже небольшие изменения в поведении человека могут сделать общение более понятным и снизить стресс.

Культурные особенности и голосовые сигналы

Один из интересных аспектов исследования касался специфического для французского языка звука "пфф-пфф", используемого для привлечения внимания кошки. Исследователи включили этот звук в качестве части своего голосового сигнала. Хотя "пфф-пфф" не является по своей сути превосходящим другие звуки, результаты исследования показывают, что региональные традиции могут со временем формировать как поведение человека, так и то, как кошки интерпретируют голосовые сигналы.

