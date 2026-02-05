Враг превосходит в 7-10 раз: командир бригады рассказал о ситуации в районе Северска

Подразделения бригады стоят на выгодных рубежах, говорит командир.

В районе Северска Донецкой области враг местами превосходит по численности 7-10 защитников. Такое заявление сделал командир 54-й отдельной механизированной бригады им. гетмана Ивана Мазепы Вадим Черний.

В интервью "Суспильному" он рассказал, что украинские защитники продолжают удерживать выгодные рубежи перед городом. Сам Северск находится под огневым контролем Сил беспилотных систем и подразделений артиллерии.

Командир добавил, что на отдельных участках сложный рельеф. Враг наступает и пехотными группами, и на технике.

"Наши военнослужащие сталкиваются с превосходящими силами противника – местами в 7-10 раз. То есть на одну позицию наших пехотинцев могут наступать различными способами 7-8 в составе одной группы противника. Причем различными способами. Это может быть в пешем порядке, под прикрытием сложных погодных условий, это может быть и на мототехнике, и на тяжелой технике", – пояснил Вадим Черний.

Оккупационные войска РФ несут большие потери. По словам командира, город засеян телами вражеских солдат. Также уничтожается техника противника.

"Как правило, это мототехника и "самодельные" гражданские машины. У противника сейчас есть значительные проблемы с наличием бронетехники и других машин, поэтому они, скажем по-простому, "химичат" как могут", – добавил военный.

В низине Северск окружен естественными барьерами, и подразделения 54-й бригады стоят на выгодных рубежах, говорит командир. Защитники держат подходы к нему под огневым контролем:

"Город как на ладони, подразделения артиллерии размещены выгодно, держат все в поле зрения. Опять же, благодаря дронам, благодаря военной смекалке самих воинов на переднем крае, благодаря минированию, в том числе дистанционному, мы имеем выгодное положение для ведения оборонительного боя".

Враг продолжает наступать и имеет преимущество как в людях, так и в беспилотниках, резюмировал Вадим Черний.

