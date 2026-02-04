Первый результат переговоров с Россией: Зеленский анонсировал обмен пленными

По словам президента Украины, войну нужно завершать реально, а не давать России "вознаграждение".

В ближайшее время должен состояться очередной обмен военнопленными с Россией. О подготовке заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что возвращение людей домой остается приоритетом. Заявление прозвучало после второй встречи украинской делегации в трехстороннем формате с РФ и США.

"В общем, наша украинская позиция очень четкая: войну надо завершать реально. Именно Россия должна быть готова к этому. И также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями – гарантиями безопасности, – своим реальным давлением на агрессора", - отметил он в Telegram.

По его словам, завершение конфликта должно быть реальным, а не декларативным.

Требования к партнерам : предоставление действенных гарантий безопасности и усиление давления на Москву.

: предоставление действенных гарантий безопасности и усиление давления на Москву. Требования к РФ : агрессор не должен получить никаких "вознаграждений" или поблажек.

"Если какое-либо вознаграждение агрессору будет, Россия со временем сорвет любую договоренность", – подчеркнул президент, добавив, что украинцы должны чувствовать реальное движение к миру, а не паузу перед новыми ударами врага.

Переговоры с Россией - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, почему РФ тянет с мирным соглашением. В начале зимы тоже проходили переговоры, и тогда многие предполагали, что вскоре состоится подписание соглашения о прекращении огня, и что якобы инициатор войны Владимир Путин готов к этому. Но этого не произошло.

Песков, в свою очередь, цинично объяснил, почему Россия отказывается заканчивать войну против Украины. По его словам, позиция России "предельно понятна" и украинской, и американской переговорным сторонам.

