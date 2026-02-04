'Это конец': у россиян по всему фронту 'легли' терминалы Starlink

До сих пор оккупанты активно использовали "Старлинки" не только на дронах, но и в качестве обычной военной связи.

У российских оккупантов по всему фронту отключились терминалы спутниковой связи Starlink. Об этом массово сообщают в своих телеграм-каналах российские околовоенные блогеры.

"По всему фронту отвалились "старлинки". Вот тебе и хваленая, американская связь… Ну возвращаемся к альтернативной связи значит. Илон Маск – [матерное слово]", – пишет блогер "Тринадцатый".

Блогер Alex Parker Returns охарактеризовал ситуацию просто: "Это конец".

Видео дня

"По всему фронту "легли" Старлинки. У противника тоже", – пишет Владимир Романов.

Его коллега по Z-лагерю Кирилл Федоров отмечает, что в ближайшее время украинцы пересядут на "белые списки" допущенных к работе терминалов, а вот россиянам "надо что-то придумывать", потому что "аналогов нет".

"Касательно сообщений о массовых отключениях терминалов Starlink по всей линии фронта и и на приграничных территориях. Альтернативы данному спутниковому интернету в рядах ВС РФ просто не существует, и многое, в том числе боевое управление, было завязано на нем и все воспринималось как данность", – констатирует "Военный обозреватель".

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", ведущий свой блог в Телеграм, подтверждает, что ограничения по Starlink могут касаться и украинских военных, которые не успели внести свои терминалы в "белый список".

"В целом старлинки работают, но идут перебои с терминалами у некоторых пользователей. Откровенно говоря, нет четкой статистики, ведь заключались даже некоторые старлинки, которые подавались [на внесение в белый список], а неподанные работают себе в дальнейшем, поэтому регистрируем тарелочки, ждем несколько дней, когда будет понятно действует".

Советник министра обороны Украины, волонтер и блогер Сергей Стерненко пророчит россиянам большие проблемы после отключения "вражеской" связи.

"Противник сообщает о массовом отключении Starlink в российских подразделениях на фронте. Если это действительно так, то украинская армия вернет себе преимущество в связи, а у врага будет ряд проблем с управлением войсками на тактическом уровне", – пишет он.

Блокировка Starlink

Как писал УНАН, в конце января, на фоне все более активного использования терминалов Starlink в российских ударных дронах, компания SpaceX начала реализовывать комплекс мер по отрезанию россиян от этой спутниковой связи. Сначала было реализовано решение, которое блокировало терминал, если он перемещается со скоростью выше 90 км/час. Это исключило возможность использования Starlink на дронах.

Позднее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что в Украине будет создан "белый список" терминалов Starlink. Только терминалы из этого списка смогут работать на территории нашей страны. Военных и гражданских проинструктировали, как внести свой терминал в этот список.

Вас также могут заинтересовать новости: