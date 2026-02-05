Леся Никитюк готовится к свадьбе: звездная подруга ведущей случайно проговорилась

Артистка уже год как обручена.

Известная украинская дизайнер Эльвира Гасанова проговорилась, что телеведущая и блогерша Леся Никитюк готовится к свадьбе.

В недавнем интервью стилистка рассказала, что с Лесей дружит много лет. По ее словам, они многое прошли вместе, познакомившись еще во времена шоу "Орел и решка".

"Это человек, с которым мы одновременно росли", - заявила Гасанова.

При этом дизайнер рассказала, что именно она подбирала наряды Никитюк и ее жениху, военнослужащему Дмитрию Бабчуку наряды на крещение их маленького сына Оскара осенью 2025 года. Также Гасанова случайно проговорилась, что Леся заказала ей свадебное платье.

"Она сейчас пишет, что все, свадебное платье тоже шьем. Я говорю: "Да, супер!" - сказала стилист.

Напомним, в начале 2025 года Бабчук сделал Лесе предложение с кольцом, и она подтвердила помолвку в своем Instagram.

Леся несколько раз говорила, что свадьбу отложили из-за службы жениха и общего желания сделать большое торжество. Она шутливо отвечала на вопросы про дату словами вроде "Скоро" и обсуждала планы в эфире шоу, но конкретной даты не называла.

