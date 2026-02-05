Обитает на глубине до 400 метров: какое самое древнее из ныне живущих существ в мире

Многие популяции этих моллюсков живут более 100 лет, причём самые старые, медленно растущие и крупные особи обитают в северных частях их ареала.

Океанический куахог (Arctica islandica) - это довольно крупный моллюска с округлой раковиной, которая состоит из двух соединенных шарнирами частей, называемых створками, и защищают мягкие части тела внутри. Об этом пишет discoverwildlife.

В свежем и живом виде океанический куахог покрыт темным, похожим на кожу слоем, называемым периостракумом, поэтому его также называют черным или красным моллюском.

Каковы размеры океанических куахогов и где они обитают

Интересно, что более старые океанические куахоги могут достигать более 5 см в толщину и 13 см в длину. Пустые раковины, выброшенные на берег, - это, пожалуй, самое близкое, что мы можем увидеть, поскольку живые животные зарываются в осадок на глубину 400-500 м.

Океанические куахоги, как и почти все моллюски, являются фильтраторами. В прохладных водах у берегов Северной Атлантики они занимаются медленным, размеренным и ничем не примечательным делом - фильтрационным питанием.

Процесс практически непрерывен, и единственное, что может добавить нотку волнения в день моллюска, - это меняющиеся факторы окружающей среды, такие как температура воды, течения и дневной свет.

Отмечается, что при необходимости моллюск может использовать свою короткую, коренастую, мускулистую "ногу", чтобы медленно пройтись, переместившись в более удобное место для всасывания воды из бесконечного океана.

Продолжительность жизни океанических куахогов

Помимо того, что он является последним представителем своего семейства Arcticidae, группы моллюсков, существовавшей ещё в юрском периоде, он также способен на рекордные показатели долголетия. Многие популяции этих моллюсков живут более 100 лет, причём самые старые, медленно растущие и крупные особи обитают в северных частях их ареала.

Важно, что один экземпляр попал в новости в 2006 году, когда его выловили у берегов Исландии экспедицией Бангорского университета. Этот крупный океанический куахог оказался самым старым из когда-либо обнаруженных и самым старым подтверждённым животным на Земле. Его прозвали Мин, поскольку в то время, когда моллюск появился на свет и обосновался на дне океана около 507 лет назад, к власти приходила одноимённая китайская династия. В статье сказано:

"Мин был заморожен и законсервирован во имя науки (исследователи сожалеют об этом), поэтому мы понятия не имеем, сколько лет могут дожить эти существа. Однако мы знаем, что такие животные, как океанический куахог, демонстрируют редкое явление, известное как незначительное старение".

Это означает, что они, по-видимому, не проявляют никаких признаков старения по мере старения, сохраняя физическую и репродуктивную функцию. Этот скромный моллюск начинает медленно развиваться, созревает примерно за восемь лет, а затем, поскольку его метаболические затраты минимальны, просто продолжает жить в прохладных северных водах.

