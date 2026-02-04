В МИД РФ отметили, что Москва планирует действовать ответственно и взвешенно.

В Министерстве иностранных дел РФ высказались о прекращении действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Там подчеркнули, что еще в феврале 2023 года Россия приостановила действие соглашения из-за "крайне враждебной политики" администрации бывшего президента США Джо Байдена, передают росСМИ.

В МИД РФ подчеркнули, что "деструктивные шаги" США сделали полноценное выполнение договора контрпродуктивным для российской стороны.

"Одновременно с приостановлением действия соглашения РФ заявила о намерении добровольно сохранять приверженность лимитам, содержащимся в СНВ-III, до истечения его срока", - подчеркнули в заявлении.

Также в 2025 году российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжать в течение года соблюдать ограничения в соответствии с соглашением. Однако официальной реакции на это предложение от США не последовало.

"Теперь Россия исходит из того, что стороны по СНВ-III больше не связаны никакими обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора", - цитируют росСМИ заявление министерства.

В ведомстве подчеркнули, что Россия планирует действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в сфере стратегических наступательных вооружений на основе тщательного анализа военной политики США и общей ситуации в стратегической области.

В МИД РФ добавили, что Москва готова к решительным военно-техническим контрмерам, чтобы реагировать на потенциальные дополнительные угрозы национальной безопасности страны. В то же время там отметили, что Россия остается открытой для поиска путей стабилизации стратегической ситуации.

Договор между США и Россией по вооружениям - что известно

Ранее издание The Times писало, что РФ и США находятся на пороге новой гонки ядерных вооружений из-за того, что последний договор о контроле над вооружениями, который остался, теряет свою силу 5 февраля.

"Соглашение "Новый старт", подписанное в 2010 году президентом Обамой и президентом Медведевым, ограничивало Россию и США развертыванием 1550 стратегических ядерных боеголовок. Каждая из них достаточно мощна, чтобы уничтожить целый город", - подчеркнули журналисты.

Кроме того, эксперты предупредили, что планы Трампа развернуть систему обороны "Золотой купол" в Гренландии могут привести к эскалации конфликта и побудить Китай и Россию к разработке более совершенных ядерных вооружений.

