'Зима близко': Медведев выдал заявление на фоне завершения 'ядерного договора' с США

Договор СНО-3 прекратит действовать уже 5 февраля.

Одиозный заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев отличился новым заявлением на фоне прекращения действия российско-американского договора о контроле над ядерным вооружением.

Очевидно, не сдержавшись, он решил выдать новую ядерную "страшилку" для Запада. Соответствующий пост он разместил в соцсети Х, перечислив все прошлые договоренности между Москвой и Вашингтоном по ядерному сдерживанию.

"Вот и все. Впервые с 1972 года Россия (бывший СССР) и США не имеют договора, ограничивающего стратегические ядерные силы. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START – все это в прошлом", – говорится в его заявлении.

Сообщение он проиллюстрировал скриншотом из известного сериала "Игра престолов", на котором изображен Король ночи – лидер армии живых мертвецов, которая двигалась в направлении стены.

На фото также была надпись "Зима близко". Вероятно, такой посыл мог символизировать "ядерную зиму" в контексте очередных угроз РФ.

Справка УНИАН. Договор СНВ-3 (или New START) был подписан Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Это соглашение между США и Россией о взаимном сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

5 февраля этот договор прекратит действовать. МИД России уже заявил, что после этого не будет считать себя связанным никакими обязательствами и симметричными декларациями в контексте соглашения.

Другие заявления Дмитрия Медведева

Несколько дней назад Медведев взорвался угрозами в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Одиозный российский политик заявил, что уже якобы просматривается факт "победы" страны-агрессора в войне.

Он также успел прокомментировать события вокруг Гренландии. По его мнению, Трамп якобы хочет быть похожим на диктатора Владимира Путина.

