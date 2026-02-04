Под охраной яда: это гнездо строит одно из самых смертоносных животных в мире

Королевская кобра является одной из самых длинных и ядовитых змей в мире, а ее способность строить гнезда считается уникальным явлением среди пресмыкающихся.

Самка королевской кобры – единственный в мире вид змей, который строит полноценные гнезда для своих яиц. Об этом рассказал известный герпетолог и природоохранник Ромулус Витакер, описывая наблюдения за этими рептилиями в Западных Гатах Южной Индии.

Строительство гнезда начинается в апреле – в засушливый период непосредственно перед сезоном дождей. Самка выбирает хорошо дренированное место, обычно под большим деревом или возле кучи бамбука, после чего в течение нескольких дней собирает листья, сгребая их своим телом в большую кучу.

Собранные листья кобра тщательно утрамбовывает, многократно ползая по ним, формируя водонепроницаемую камеру. Готовое гнездо может достигать 55 см в высоту в центре и почти 1,4 метра в ширину у основания. Внутри самка создает чашеобразное углубление, куда откладывает от 15 до 50 кожистых яиц.

Видео дня

После этого королевская кобра часто остается возле гнезда в течение всего инкубационного периода, который длится от 75 до 100 дней. Ее присутствие служит эффективной защитой потомства от хищников.

Вас также могут заинтересовать новости: