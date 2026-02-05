Потепление на несколько дней: названа точная дата, когда в Украину вернутся сильные морозы

В Украине потеплеет, однако уже скоро температура снова снизится.

В Украину с сегодняшнего дня пришло потепление, которое продлится несколько дней, а затем температура снова снизится. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

5 февраля, по ее данным, температура в большинстве областей составит -3...-8 градусов, на северо-востоке -8...-12 градусов, а на западе и севере воздух прогреется до 0...+5 градусов.

В ближайшее время, по ее словам, станет еще немного теплее, однако в течение 9-11 февраля ожидается очередное похолодание.

Холодная погода, по словам Натальи Диденко, продлится недолго. Ожидается, что с 12 числа температура повысится и сильные морозы закончатся.

Сегодня в Украине будет облачно. В большинстве северных, центральных и Николаевской областях пройдет снег, а в западных, Винницкой и Одесской областях местами небольшой мокрый снег с дождем, гололед. На остальной территории сохранится погода без осадков. На дорогах Украины местами гололедица.

Ветер усилится до 7-12 м/с, а в большинстве западных, южных, Житомирской и Винницкой областях днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем -3°...-8°. На северо-востоке и востоке страны будет холоднее всего, -8°...-13°. В западных и южных областях ожидается от 3° мороза до 2° тепла, а на Закарпатье и в Крыму потеплеет до +4°...+9°.

