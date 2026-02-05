Статья 5 для Украины: Финляндия поведала США, чего боится Европа, - Politico

Некоторые члены НАТО боятся, что использование любого варианта термина "статья 5" в контексте обороны Украины может ослабить сам Альянс.

Финляндия призвала США не описывать будущие обязательства по безопасности Украины как "подобные статье 5", поскольку это может подорвать НАТО.

Об этом говорится в телеграмме Госдепартамента, которая есть в распоряжении POLITICO. Телеграмма от 20 января намекает на опасения по поводу терминов, используемых на переговорах между Киевом и Москвой.

Что предложила Финляндия

Согласно телеграмме, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен обсудила этот вопрос с членами Палаты представителей США Джеком Бергманом и Сарой Элфрет, которые являются членами Комитета по вооруженным силам Палаты представителей.

Видео дня

Валтонен подчеркнула позицию Финляндии о том, что Россия представляет собой "долгосрочную стратегическую угрозу", и предостерегла от "слабого" мирного соглашения для Украины, которое могло бы помешать ей защитить себя от будущей российской агрессии, говорится в телеграмме.

При этом Валтонен предостерегла от гарантий безопасности для Украины, аналогичных статье 5. Она сказала, что это может привести к смешиванию гарантий НАТО по статье 5 с двусторонними обещаниями, данными Украине. В телеграмме также цитируются ее слова о необходимости "защитного барьера" между НАТО и будущими гарантиями безопасности для Украины. В телеграме отмечается, что министр обороны Финляндии придерживается того же мнения.

На что не готова согласиться Финляндия

Содержание телеграммы позволяет понять, что власти Финляндии вроде бы и хотят помочь Украине защитить себя, но вот концепция "гарантии" безопасности - это более серьезный вопрос, на который они пока не готовы согласиться.

Финский чиновник заявил, что Министерство иностранных дел не будет комментировать конфиденциальные обсуждения, хотя и подчеркнул приверженность Хельсинки вступлению Украины в НАТО в будущем.

"Цель Финляндии - обеспечить Украине максимально надежные меры безопасности и гарантии в поддержку устойчивого и прочного мира. Позиция Финляндии заключается в том, что будущее Украины - в НАТО", - сказал чиновник на условиях анонимности.

Чего боятся в Европе

Издание отметило, что экс-представители НАТО и аналитики заявили, что эта телеграмма отражает растущую боязнь Европы по поводу того, как помощь Украине после войны повлияет на отдельные страны в будущем.

Эдвард Вронг, бывший представитель НАТО объяснил, что одна из потенциальных проблем заключается в том, что "использование термина "статья 5" в других контекстах подразумевает участие НАТО, которое на самом деле не является частью ни одного из этих предлагаемых соглашений",

"Финляндия и другие члены НАТО хотят убедиться, что статья 5 является уникальной для НАТО", - сказал он.

Использование статьи 5 как параллели имеет множество преимуществ и недостатков, особенно учитывая разброс мнений по отношению к Украине в НАТО, заявили бывшие чиновники и аналитики. Ситуация еще больше осложняется вероятностью того, что отдельные страны или отдельные группы стран, но не сам Альянс, предложат Украине помощь в области безопасности в ближайшем будущем.

Издание отметило, что также бытует мнение, что формулировка статья 5 для Украины побудит РФ проверить, что же она означает.

Рейчел Эллехуус, бывший сотрудник Пентагона, работавшая в НАТО считает, что если Россия совершит вооруженное нападение, а страны, поддерживающие Украину, не смогут ответить, это может вызвать вопросы о силе статьи 5 НАТО.

Что такое статья 5 НАТО

Статья 5 - это важнейший пункт дговора НАТО, согласно которому вооруженное нападение на одного из 32 членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов. НАТО применяла эту статью лишь однажды: после нападения исламистских террористов на США 11 сентября 2001 года.

Переговоры с РФ

Несмотря на переговоры между США, Украиной и Россией в различных форматах, российский диктатор Владимир Путин не взял на себя обязательство о прекращении огня и выдвинул требования, которые в Украине считают неприемлемыми.

31 января президент Владимир Зеленский сказал, что без личной встречи с Путиным болезненные вопросы о территории не решить. Он отметил, что готов к встрече с россиянами и американцами, а представители Европы смогут присоединиться к переговорам на другом этапе переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: