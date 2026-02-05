Если включить одну простую процедуру в утреннее расписание, ваш дом станет заметно суше.

Хотя существуют методы предотвращения конденсата на окнах, важно понимать, что его появление – вполне естественное явление. Оно связано с разницей температур между теплом внутри дома и холодным воздухом снаружи и на самом деле свидетельствует о том, что ваш дом эффективно противостоит зимним погодным условиям.

Ранее мы уже писали о том, что делать, если окно замерзло. А если вам хотелось узнать, как убрать конденсат на окнах, то редактор известного интернет-издания "Express" Анджела Патроне предлагает один эффективный способ.

Как быстро убрать конденсат на окнах – что делать, если запотевают стекла

Если вам не нравится, что окна в вашем доме постоянно запотевают по утрам, вы можете попробовать быстрый лайфхак от профессионального уборщика.

Но прежде следует понимать, почему конденсат на окнах появляется в принципе. Все дело в так называемом эффекте "точки росы": из-за встречи теплого, влажного комнатного воздуха с холодной поверхностью стекла, он быстро охлаждается и содержащийся в нем водяной пар превращается в жидкость.

На странице Facebook "Mrs Hinch Cleaning Tips" Лиза Стюарт написала: "Когда я убираю дома клиентов, я часто замечаю конденсат на окнах. Единственный способ с ним справиться – вентиляция".

Она рекомендует следующее: "Открывайте окно на 15 минут каждое утро. Это чудесно помогает избавиться от конденсата на окнах и, в отдельных случаях, даже от плесени".

Желая проверить, действительно ли это работает, автор открыла окна в своей спальне зимой, когда на стеклах еще оставался конденсат, чтобы посмотреть, как быстро он пропадет.

Через 15 минут конденсат на окнах внутри квартиры начал исчезать, хотя по словам Анджелы, он мог бы сойти даже быстрее при достаточном обогреве комнаты.

Она отметила, что на открытом окне конденсат начал образовываться снова гораздо медленнее, чем на других участках дома, что, безусловно, было преимуществом. Кроме того, прохладный воздух сделал комнату заметно свежее.

Открытие окна эффективно помогает удалить накопившийся конденсат и замедлить его повторное появление.

Тем не менее, Анджела рекомендует одновременно, по возможности, включать отопление, чайник или конфорки на плите, чтобы свежий воздух не охлаждал помещение слишком сильно.

Регулярное проветривание помещений при включенном отоплении действительно помогает предотвратить образование конденсата на окнах. Однако если после этого на стеклах продолжают появляться капли, их лучше просто протереть сухой тканью, так как длительное воздействие влаги может привести к появлению плесени.

