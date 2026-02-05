Вулкан, убивший тысячи людей в 1980-х, снова просыпается, - ученые

В 1982 году извержение этого вулкана привело к временному снижению глобальной температуры.

На юге Мексики снова растет внимание к вулкану-убийце Эль-Чичон, который долгое время считался относительно стабильным. Ученые из Института геофизики Национального автономного университета Мексики фиксируют изменения внутри его кратера, которые потенциально могут свидетельствовать о возможности нового извержения.

Катастрофа 1980-х, которая изменила регион

Вулкан Эль-Чичон уже оставил трагический след в истории. Его мощное извержение 1982 года стало одним из самых смертоносных в современной истории Мексики. Тогда пирокластические потоки и густой пепел уничтожили целые населенные пункты, унеся жизни более двух тысяч человек.

Извержение коренным образом изменило ландшафт: вершина вулкана обрушилась, образовав кратер, который впоследствии заполнился водой. Выброс большого количества диоксида серы в атмосферу имел даже глобальные последствия – было зафиксировано кратковременное снижение средней температуры на планете. Именно этот опыт делает любые изменения в активности Чичона особенно чувствительными для ученых и местных общин.

Признаки возможной активизации сегодня

В конце 2025 года исследователи из Национального автономного университета Мексики зафиксировали серию аномалий в кратерном озере. Температура его поверхности во время отдельных измерений достигала 118 градусов, а на воде появились полые серные сферы, связанные с подъемом газов со дна. Изменился и цвет озера – с зеленоватого, обусловленного водорослями, на сероватый, что указывает на рост концентрации сульфатов и кремнезема.

Анализ проб показал колебания уровня хлоридов, а также увеличение выбросов сероводорода и углекислого газа. По словам специалистов, это признаки активных гидротермальных процессов под поверхностью.

Сейсмическая активность остается слабой и неглубокой, что не свидетельствует о подъеме магмы, однако вулкан находится под желтым уровнем тревоги. Ученые отмечают: система может долго оставаться стабильной, но существует риск внезапных фреатических взрывов, вызванных давлением пара.

Как писал УНИАН, глубоко под поверхностью Земли, примерно на 3000 км под Африкой и Тихим океаном, существуют две большие аномалии в мантии планеты, которые на протяжении миллионов лет влияют на формирование и поведение магнитного поля Земли.

Эти огромные структуры из чрезвычайно горячих плотных пород окружены более холодным материалом и, взаимодействуя с жидким внешним ядром, модулируют процесс генерации магнитного поля, защищающего планету от космических излучений.

