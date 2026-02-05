Переговоры идут: Мелания Трамп рассказала о спасении украинских детей

Она пообещала, что результаты переговоров будут совсем скоро.

Первая леди США Мелания Трамп продолжает контактировать с командой российского диктатора Владимира Путина в попытке добиться возвращения большего числа украинских детей, которых силой вывезли в РФ.

"Я работаю над этим, и мы находимся в процессе и, надеюсь, добьемся успеха очень скоро", - сказала она, передает Reuters.

Она не раскрыла подробностей о переговорах между ее представителями и командой Путина. Однако один из представителей первой леди отметил, что каналы связи продолжаются после того, как Мелания Трамп написала письмо Путину о похищенных украинских детях, которое лично передал ему ее супруг президент США Днальд Трамп в августе 2025 года.

С тех пор в Украину были возвращены 15 детей.

Похищение Россией украинских детей

За время войны РФ похитила минимум 19 тыс. украинских детей и вывезла их или на свою территорию или на оккупированную.

В июне 2024 года похищенных в Украине детей обнаружили на российских сайтах для усыновления. Одному ребенку оккупанты изменили имя и даже возраст. Об украинском происхождении ни одного из детей не упоминается.

30 января Путин ответил на письмо Мелании Трамп по поводу похищенных украинских детей. "Я получила от него письмо. Мой представитель на связи с российской стороной, и мы продолжаем работать над воссоединением детей с семьями", – сказала первая леди.

