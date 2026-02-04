Графики на 5 февраля: когда будут отключать свет

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак.

В четверг, 5 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Как сообщили в "Укрэнерго", для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

Также в "Укрэнерго" в очередной раз призвали граждан экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Графики отключений для Львовской области

Во Львовской области электроэнергию завтра будут отключать не во всех очередях потребителей. В группах 1.1, 3.1, 4.1, 5.2 и 6.1 свет будет весь день. В остальных очередях будет одно отключение в сутки продолжительностью 3,5 часа.

Графики отключений в Днепропетровской области

ДТЭК обнародовал графики отключений для Днепропетровской области. Во всех очередях завтра будут отключать электроэнергию три раза в сутки. Отключения будут длительными, свет у некоторых потребителей будет суммарно только три часа в день.

Ситуация в энергетике – последние новости

Как писал УНИАН, в результате атак российских оккупантов жители Киева еще целый месяц будут иметь до 6 часов света в сутки, рассказал энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

Причина таких жестких ограничений – разрушительные удары врага по ключевым узлам магистральной энергосистемы, подстанциям "Винницкая 550" и "Киевская 750". Эти объекты критически важны и обеспечивают передачу электроэнергии между регионами и стабильную работу энергосистемы Украины в целом.

