Зибров публично обратился к дочери и показал фото с ней, сделанные почти 30 лет назад

Певец откровенно признался, что уже не представляет себя в шоу-бизнесе без советов дочери.

Украинский эстрадный певец и композитор Павел Зибров трогательно поздравил свою дочь Диану с днем рождения. Девушке исполнилось 29 лет.

В своем Instagram артист поделился целой подборкой фото из семейного архива, показав, какой дочь была в детстве, а также раскрыв важные изменения в ее жизни за последний год.

"Дорогая наша доченька, наше солнышко, наша Дианочка! Поздравляем тебя, родная, с днем рождения! В этом году ты очень изменилась – отпустила все лишнее, что мешало двигаться вперед. Ты стала еще красивее и мудрее", - написал Зибров.

Видео дня

При этом певец напомнил, что работает вместе со своей дочерью.

"Ты заботливая дочь, надежная и верная подруга, порядочный и справедливый человек. Ты настоящий профессионал своего дела. Я уже не представляю себя в шоу-бизнесе без твоих советов, твоей профессиональной страсти, твоей настойчивости и преданности творческим процессам. Мы с мамой безгранично любим тебя и искренне благодарим Бога за такой бесценный подарок", - добавил артист.

Напомним, в прошлом году дочка Зиброва похудела на 20 килограммов и рассекретила свою "формулу".

Вас также могут заинтересовать новости: