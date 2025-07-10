Страны НАТО не понимают, насколько современная война быстро меняется, считает военный эксперт.

Европа не только не готова к войне, но не хочет и готовиться к ней, считает руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

В интервью "Украинской правде" он пояснил, что в Европе существует ошибочное мнение, что они имеют суперклассную армию, самое технологичное вооружение, поэтому смогут победить врага.

Однако, Чмут отметил, что их 20-30 танков и 50 лучших самолетов могут не пережить подобную военную операцию, как "Паутина". Поэтому, не надо иметь самую лучшую технику, пусть ее будет в достаточном количестве.

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При этом, военный эксперт считает, что НАТО имеет финансовый и военный потенциал. Но в случае, например, нападения России на страны Балтии, он не уверен, что блок встанет на их защиту.

"Отдельные страны могут включиться. Но я думаю, как институция НАТО будет парализовано отдельными странами-членами НАТО, которые имеют откровенную пророссийскую позицию", - пояснил свое мнение Чмут.

Он не исключает, что будут предложения сначала всем собраться для обсуждения, а потом решат, надо ли кого-то защищать. Чмут считает, что если Россия сейчас пойдет на страны Балтии, то может развалить НАТО окончательно.

Что касается вступления Украины в любой альянс, руководитель фонда "Вернись живым" считает, что нашей стране следует становиться самодостаточной и чем быстрее, тем лучше.

По его словам, речь не идет о вступлении в НАТО или же какие-то другие альянсы. Он отметил, что миром управляют сильные и нам нужно такими стать или же мы исчезнем как страна.

Война России против Украины

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что война с Россией происходит не только за Украину, но и за Европу или даже весь мир. Поэтому, Украина должна победить, потому что это является вопросом безопасности для всей Европы.

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что если бы в каждой стране, которая является участницей Евросоюза, проводили опрос относительно вступления Украины, то большинство людей сказали бы "нет".

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