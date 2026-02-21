'Ощущение ужасное': миллионы украинцев в Европе живут с надеждой на возвращение, - Reuters

Украинцы обустраивают жизнь, не зная, когда смогут вернуться. У многих из них постепенно исчезает надежда на возвращение в родные дома.

Полномасштабная война заставила более 5 миллионов украинцев искать убежище в странах Европы, вызвав крупнейший миграционный кризис на континенте со времен Второй мировой войны. Многие из них до сих пор живут в состоянии неопределенности – между надеждой на возвращение домой и необходимостью строить новую жизнь за границей, пишет Reuters.

51-летняя журналистка Марина Бондаренко уехала из Киева вместе с сыном и матерью 24 февраля 2022 года. Она была убеждена, что покидает Украину всего на несколько месяцев. Четыре года спустя она до сих пор живет в Польше, где работает в украиноязычной редакции для общины, насчитывающей более 1,5 миллиона украинцев.

"Было так много моментов, когда мы думали: "Вот и все, мы наконец-то возвращаемся". Мы несколько раз ходили на почту, упаковывали свои вещи в коробки, абсолютно уверенные, что возвращаемся обратно", – рассказывает она.

Бондаренко мечтает воссоединиться с мужем Андреем Дудко, который работает оператором беспилотника на передовой. Однако массированные российские обстрелы Киева и перебои с электроэнергией, отоплением и водой заставили ее остаться за границей. Женщина говорит:

"Я просто не могу привести туда своего ребенка, под ракеты".

По данным международных организаций, примерно три четверти украинских беженцев – это женщины и дети, ведь из-за военного положения мужчины призывного возраста не могут покидать страну. В Польше сформировались большие украинские общины, в частности в Варшаве и Кракове, что иногда вызывает напряженность с местными жителями.

Правительство президента Владимира Зеленского рассчитывает, что после окончания войны до 70% граждан, которые уехали, вернутся домой. В то же время социологические опросы показывают: со временем доля тех, кто планирует возвращение, уменьшается.

Для детей, которые уехали в первые месяцы войны, Украина постепенно становится далеким воспоминанием. 11-летний сын Бондаренко признается, что почти не помнит друзей в Киеве и не уверен, что хочет возвращаться.

Похожая история – у двух подруг из Харькова, Ирины Кушнир и Ольги Ермоленко, которые оказались в Стамбуле. Кушнир сначала не планировала оставаться в Турции надолго, но за четыре года вышла замуж и работает преподавателем в университете.

"Как и все украинцы, я планировала вернуться домой, но жизнь сложилась иначе", – говорит она.

Ермоленко работает удаленно для украинских клиентов и ежедневно следит за новостями из Харькова, где до сих пор живет ее 73-летняя мать. Женщина делится:

"Я открываю новости... и вижу, как ракета летит к моему дому. В этот момент ощущение ужасное".

Украинцы за рубежом – последние новости

С начала полномасштабного вторжения России из Украины больше всего уехали женщины, дети и люди трудоспособного возраста. Из-за этого значительно выросла доля пенсионеров, что создает экономические проблемы для страны.

Как отмечает заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, доктор экономических наук Александр Гладун, такая миграция изменила возрастную структуру населения в Украине.

Напомним, что в сентябре Европейский Совет опубликовал рекомендации по скоординированному подходу к прекращению статуса временной защиты украинцев в Евросоюзе. Следовательно, украинцам нужно будет определиться: остаться в ЕС, перейдя на другой правовой статус, или готовиться к возвращению в Украину.

Впрочем, впоследствии стало известно, что Украина и Евросоюз согласовывают план пребывания граждан Украины в странах ЕС и их возвращения домой.

