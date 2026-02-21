Ученые объяснили, почему люди до сих пор не нашли инопланетян

Ученые утверждают, что поиски планет с водой бесполезны.

Ученые, ищущие жизнь за пределами Земли, долгое время считали, что вода является одним из ключевых индикаторов. Однако теперь группа экспертов теперь утверждает, что поиски жизни на богатых водой планетах могут быть пустой тратой времени, пишет DailyMail.

Вместо этого они утверждают, что следует сосредоточить нимание на мирах, которые наполнены фосфором и азотом, поскольку жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, просто не может возникнуть без этих двух элементов – даже если там много воды.

Фосфор необходим для создания ДНК и РНК, которые хранят и передают генетическую информацию во всех формах жизни. Азот, в свою очередь, является важным компонентом белков, которые являются основными строительными блоками клеток.

Это означает, что жизнь может возникнуть только в мирах, находящихся в "химической зоне Златовласки", где в каменистой мантии содержится нужное количество азота и фосфора.

"Вполне возможно, что существует планета, которая выглядит великолепно, с океанами и даже сушей, но на ней нет жизни и никогда не будет, потому что другие необходимые элементы практически отсутствуют", объяснил ведущий автор исследования, доктор Крейг Уолтон из Цюрихского технологического института.

Как объясняется в статье, когда планеты остывают из расплавленной породы, происходит процесс сортировки, в ходе которого тяжёлые элементы, такие как железо, опускаются к ядру, а более лёгкие всплывают на поверхность, образуя мантию и кору.

Если кислорода слишком много, фосфор остаётся в мантии, а азот вытесняется в атмосферу и в конечном итоге теряется в космосе. С другой стороны, если кислорода слишком мало, фосфор связывается с другими тяжелыми элементами и уносится в ядро, где он не может быть использован для зарождения жизни.

"Избыток или недостаток кислорода на планете в целом – не в атмосфере как таковой – делает планету непригодной для жизни, потому что он задерживает ключевые питательные вещества для жизни в ядре, - объясняет Уолтон.

Используя численное моделирование, исследователи обнаружили, что существует очень узкая полоса, где кислорода достаточно для того, чтобы фосфор и азот были в изобилии в мантии. Однако это, вероятно, означает, что обитаемые миры встречаются гораздо реже, чем считали астрономы.

Так, доктор Уолтон предполагает, что количество обитаемых планет может составлять всего от одного до десяти процентов от ранее предполагаемого.

