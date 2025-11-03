Американский лидер решил иллюстративно прокомментировать свою миротворческую деятельность.

Президент США Дональд Трамп принес с собой на интервью распечатку со списком конфликтов, которые удалось завершить при его содействии.

Во время разговора с интервьюером программы 60 minutes Трамп внезапно вынул из внутреннего кармана пиджака распечатку и продемонстрировал ее. Это был твит Госдепа США со списком войн, которые Трампу удалось завершить за 8 месяцев.

В списке упомянули о конфликтах Камбоджи и Таиланда, Косово и Сербии, Конго и Руанды, Пакистана и Индии, Израиля и Ирана, Египта и Эфиопии, Армении и Азербайджана, Израиля и ХАМАС.

Видео дня

Миротворческие цели Трампа - последние новости

Несколько дней назад Трамп в очередной раз заявил, что ему удалось завершить восемь войн. Он уверен, что российско-украинская война станет девятой, которую ему удастся урегулировать.

"Я урегулировал восемь войн, и девятая приближается. Я верю, что в войне между Россией и Украиной это произойдет", - сказал он во время общения с журналистами на борту Air Force One.

Впоследствии Трамп выразил убеждение, что война между Украиной и Россией будет урегулирована. Впрочем, он признал, что недооценил насколько тяжелым будет путь к миру.

Вас также могут заинтересовать новости: