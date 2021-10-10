Полиция Парижа в ближайшее время намерена провести психиатрическую экспертизу бывшего пилота гражданской авиации.

Полиция Парижа арестовала бывшего пилота пассажирских авиакомпаний Air Liberté, Air Tahiti (Франция) и Royal Fly (ОАЭ), который якобы планировал на самолете протаранить здание собора Нотр-Дам во французской столице.

Как сообщают издания Le Parisien и Le Figaro мужчина был задержан в нетрезвом состоянии еще в четверг, 7 октября, неподалеку от церкви Сен-Сюльпис.

О намерениях пилота полицейским стало известно от его знакомого, который рассказал о замысле пилота пограничникам муниципалитета Андай. "Вы увидите, что в ближайшие дни самолет врежется в Нотр-Дам", - сказал подозреваемый знакомому, обратившемуся к пограничникам.

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Отмечается, что задержанный, которому около пятидесяти лет, владеет небольшим четырехместным самолетом Cessna и периодически летает на нем. Вероятно, именно этот самолет он мог направить в здание Собора Парижской Богоматери. По словам разоблачителя, подозреваемый "психологически неустойчив", "болен" и что у него "проблемы с алкоголем и деньгами".

Отмечается, что во время обыска в его доме не было обнаружено никаких планов нападения. Полиция Парижа в ближайшее время намерена провести психиатрическую экспертизу бывшего пилота гражданской авиации, после чего его, возможно, поместят в психиатрическую больницу.

Издание Le Parisien проводит параллели между этой историей и трагедией 2015 года.

Напомним, тогда немецкий пилот Андреас Любиц намеренно разбил самолет авиакомпании Germanwings в Альпах. На борту лайнера, помимо Любица, находились 149 пассажиров и членов экипажа. Следователи исходят из того, что второй пилот, который страдал от депрессии, заблокировал себя в кабине пилотов и умышленно направил самолет на горы.

Как стало известно, за две недели до катастрофы врачи рекомендовали второму пилоту Андреасу Любицу пройти лечение в психиатрической клинике. Более того, следователи нашли доказательства, что пилот посещал различных специалистов в области неврологии и психиатрии, и обращался к не менее пяти специалистам за помощью. При этом он скрывал от врачей, продолжает полеты.

Собор Нотр-Дам: что известно

Собор Нотр-Дам-де-Пари - один из самых знаменитых соборов в мире. Он основан в 1162 году. Считается одним из символов французской столицы и одной из главных достопримечательностей, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов со всего мира. По настоящему широкую популярность Собор Парижской Богоматери получил благодаря одноименному историческому роману писателя Виктора Гюго 1831 года.

В Париже 15 апреля 2019 года произошел разрушительный пожар в Нотр-Даме. В июле 2020 года власти Франции приняли окончательное решение о реконструкции знаменитого собора. Президент Эммануэль Макрон одобрил проект, предусматривающий восстановление собора таким, каким он был до пожара.

В апреле 2021 года в Париже отчитались о реставрационных работах. В частности, к тому времени специалисты уже закрепили стены и расстилали гигантское накрытие от осадков. Рабочие формировали своды собора из дерева. Внутри установили специальные датчики, которые должны предупреждать о шаткости конструкций. Основные работы по закреплению реставраторы обещали завершить к концу лета.

Кроме того, Эммануэль Макрон обещал открыть собор для прихожан уже к 2024 году, когда во Франции пройдут Олимпийские игры.

Автор: Александр Топчий