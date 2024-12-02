Событие будет проходить в условиях беспрецедентных мер безопасности.

В ближайшие выходные планируется долгожданное открытие Собора Парижской Богоматери после пятилетней реставрации, вызванной разрушительным пожаром 2019 года.

Как сообщает Associated Press, это событие станет одним из главных культурных моментов года, но будет проходить в условиях беспрецедентных мер безопасности.

По словам начальника парижской полиции Лорана Нуньеса, остров Сите, где расположен Нотр-Дам, будет полностью закрыт для туристов. Доступ будут иметь только приглашенные гости, среди которых ожидают около 50 глав государств и правительств. Организация мероприятий базируется на протоколах безопасности, которые были внедрены во время открытия Парижских Олимпийских игр.

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"Безопасность будет на самом высоком уровне", - отметил Нуньес в интервью газете Le Parisien.

Церемонии в субботу и воскресенье также будут включать культурные и религиозные события, символизирующие возрождение одной из самых известных "изюминок" Парижа. Собор откроет свои двери для туристов после официальных мероприятий, возвращая ему роль центральной туристической точки Парижа.

Туристы и жители города могут ожидать, что реконструированный Нотр-Дам будет сохранять дух средневековой архитектуры, дополненный современными инженерными решениями, которые обеспечат его устойчивость в будущем.

Туристам важно знать, что доступ к острову Сите во время церемоний будет ограничен, а открытие для широкой публики запланировано на начало следующей недели. Местность вокруг Нотр-Дама остается популярной туристической зоной, но возможны ограничения движения из-за мер безопасности.

"Собор Парижской Богоматери, который прошел путь от руин до восстановления, снова готов стать символом Парижа и напомнить миру о его историческом и культурном значении", - отмечает местная пресса.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери

Напомним, основанный в 1162 году Собор Парижской Богоматери - готический католический собор, который считается одним из символов Парижа и одной из его главных достопримечательностей. Широкую известность получил благодаря одноименному историческому роману Виктора Гюго, опубликованному в 1831 году.

15 апреля 2019 года собор охватил пожар, что привело к обвалу шпиля и тому подобное. Однако удалось спасти важные христианские реликвии, такие как Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса.

Летом 2020 года власти Франции приняли окончательное решение о реконструкции знаменитого собора Нотр-Дам де Пари. Оно предусматривало восстановление собора таким, каким он был до пожара, хотя до этого архитекторы предлагали осовременить уничтоженный огнем шпиль.

В октябре 2024 года министр культуры страны Рашида Дати предложил брать с посетителей за вход по 5 евро, что потенциально может принести 75 миллионов евро в год для поддержки и восстановления других религиозных зданий в стране. До пожара туристы могли войти в Нотр-Дам бесплатно, но подняться на его башни, чтобы полюбоваться панорамным видом Парижа и крупным планом увидеть знаменитых горгулий на стенах собора, нужно было заплатить 8,50 евро. Ежегодно сооружение посещало около 13 миллионов посетителей в год.

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