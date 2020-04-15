Пожар в Нотр-Даме: ровно год назад загорелся Собор Парижской Богоматери

Прошлогодний пожар в Соборе Парижской Богоматери нанес ему огромный ущерб, и сроки его восстановления пока не известны.

В Париже ровно год назад, вечером 15 апреля 2019 года, произошел разрушительный пожар в Нотр Даме - одном из самых знаменитых соборов в мире.

Готический католический собор был основан в 1162 году. Он считается одним из символов французской столицы и одной из главных достопримечательностей Парижа, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов со всего мира.

По настоящему широкую популярность Собор Парижской Богоматери получил благодаря одноименному историческому роману писателя Виктора Гюго, опубликованному в 1831 году.

Как выглядел Нотр-Дам до пожара:

Пожар в Нотр Даме

На момент пожара в Соборе Парижской Богоматери проводились ремонтные работы, и предполагалось, что пожар мог быть связан с ними. Однако, по словам главного архитектора по вопросам сохранения исторических памятников Филиппа Вильнева, когда произошел пожар, на площадке не было ни одного работника. Позже в полиции предположили, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в части здания, которая находилась на реконструкции.Охватившее здание пламя, смогли потушить лишь к утру, нанесло громадный ущерб Нотр-Даму.

Нотр Дам горит:

В результате пожара, обвалился его 93-метровый шпиль. В момент падения он пробил каменный свод в нескольких местах. Также огнем был охвачен весь деревянный интерьер Нотр-Дама.

Тем не менее, структуру здания Нотр-Дам-Де Пари смогли спасти от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня. Витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-роза, также не были повреждены. Огонь не тронул и орган Собора Парижской Богоматери, однако на него попала вода от тушения пожара.

Реконструкция Нотр-Дама

Нотр-Дам, как и другие главные соборы Франции, находится в собственности государства. В минувшие месяцы в ходе дискуссий в Национальном собрании и в Сенате был принят законопроект о консервации и реставрации здания. Восстановлению подлежит все, что погибло в пожаре. Предстоит реконструировать значительную часть кровли, перекрытий, сводов.

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Хотя еще в декабре настоятель Собора Патрик Шове заявлял, что он все еще настолько хрупкий, что есть 50% вероятности невозможности сохранить полностью его конструкцию. По его словам, потребуется еще три года, чтобы люди могли снова безопасно войти в собор, но полное восстановление займет больше времени.

Тем не менее, уже в начале апреля этого года в Нотр-Даме провели первую службу после пожара. В церемонии приняло участие ограниченное количество священнослужителей и несколько известных французских художников. В собор впервые после пожара занесли реликвию - терновый венок Иисуса.

Главный архитектор исторических памятников Филипп Вильнев сейчас продумывает облик будущего шпиля. "После восстановления он должен иметь прежний вид", - убежден он. Его поддерживают многие представители научного сообщества, стоящие на позиции Венецианской хартии (1964). Она требует восстановления исторических памятников в их известной форме.

В планах реставраторов, отмечают французские СМИ, пока нет консенсуса. Сопоставление разных точек зрения еще не завершено. В Елисейском дворце внимательно прислушиваются к дискуссиям.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что хочет, чтобы собор был восстановлен к 2024 году, когда в Париже пройдет Олимпиада, но эксперты поставили под сомнение реалистичность этих сроков.

Пожар в Нотр-Даме: как он выглядит сейчас

Сейчас здание Собора обнесено строительными лесами, а над ним возвышается кран. Учитывая отсутствие четких решений по его восстановлению, в таком виде, как сегодня Нотр-Дам будет стоять еще не один год.

Как сегодня выглядит Нотр-Дам: