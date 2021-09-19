Поврежденные части здания уже укрепили гигантскими деревянными каркасами.

Технические укрепительные работы в Нотр-Дам-де-Пари завершены, что позволяет начать основную реставрацию собора.

Об этом власти заявили в субботу, 18 сентября, передает Reuters.

Поврежденные части здания укрепили гигантскими деревянными каркасами в форме арки. Далее специалисты будут работать над восстановлением прежнего вида собора, в том числе 96-метрового шпиля, спроектированного еще в середине 1800-х годов.

Ожидается, что восстановительные работы начнутся в ближайшие месяцы после проведения тендера компаний-исполнителей. До этого, в сентябре начнется очистка внутренних стен и полов здания.

Пожар в Нотр-Даме: что произошло

В Париже 15 апреля 2019 года произошел разрушительный пожар в Нотр-Дам-де-Пари (Собор Парижской Богоматери) - одном из самых знаменитых соборов в мире, основанном в 1162 году.

Читайте такжеДля реконструкции Нотр-Дама срубят тысячу столетних дубов (видео)Собор считается одним из символов французской столицы и одной из главных достопримечательностей, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов со всего мира. По настоящему широкую популярность Собор Парижской Богоматери получил благодаря одноименному историческому роману писателя Виктора Гюго 1831 года.

В июле 2020 года власти Франции приняли окончательное решение о реконструкции знаменитого собора. Эммануэль Макрон одобрил проект, предусматривающий восстановление собора таким, каким он был до пожара.

В апреле 2021 года в Париже отчитались о реставрационных работах. В частности, к тому времени специалисты уже закрепили стены и расстилали гигантское накрытие от осадков. Рабочие формировали своды собора из дерева. Внутри установили специальные датчики, которые должны предупреждать о шаткости конструкций. Основные работы по закреплению реставраторы обещали завершить к концу лета.

Кроме того, Эммануэль Макрон обещал открыть собор для прихожан уже к 2024 году, когда во Франции пройдут Олимпийские игры.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова