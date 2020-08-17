Чудовищная ложь капиталистической прессы о смерти дочери Путина

Василий Рыбников

Теория о том, что белобрысые негры буржуазной Польши лязгают гусеницами на границах Беларуси с целью отвлечь мир от изобретения Россией вакцины от коронавируса «Спутник V» и окончательно скомпрометировать величайшее научное открытие современности, находит все более убедительные подтверждения.

Отдельным пунктом между строк идет обязательный отказ Беларуси от российской вакцины против коронавируса, и это лишний раз доказывает, какую ненависть на Западе вызывает сенсационное открытие российских ученых

Пока национал-предательские полчища посмеивались над затруднительным положением Владимира Владимировича Путина, у которого якобы нет ни одной сколько-нибудь сакральной причины ввести в Беларусь войска ввиду известной русофилии тамошнего населения, российские медиа на всякий случай обнаружили документ огромной важности - «Методичку Беломайдана» , согласно которой в случае свержения Лукашенко Беларусь запретит русский язык, создаст собственную нацистскую церковь по примеру украинской, заменит любимые российские телепрограммы украинскими, в частности, такими как «Смєртоносная бандура», «Надуваєм москаля монтажной пєной до форми шара», «Рецепти блюд із свєжей москалятіни» (какие все-таки больные люди!) и так далее, распнет всех русскоязычных мальчиков, выйдет из Союзного государства, вступит в НАТО и со временем нападет на Россию, а может быть и сразу, зачем же тянуть.

Отдельным пунктом между строк идет обязательный отказ Беларуси от российской вакцины против коронавируса, и это лишний раз доказывает, какую ненависть на Западе вызывает сенсационное открытие российских ученых.

«Мы в ней уверены, мы настолько уверены, что президент Путин разрешил сделать укол этой вакцины своей дочери, - объясняет Атаман Посольского отдела в Австралии Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья Семён Бойков. - Это, в первую очередь, сделает Путина царём. Также благодаря этому снимут санкции, так как все захотят получить у русских вакцину». Более того, несмотря на то, что ВОЗ отказалась вносить «Спутник V» даже в соответствующий перечень, весь мир уже сейчас желает колоться этим препаратом, ибо его эффективность полностью доказана не только соответствующим мультиком , в котором летающий над Землей спутник растворяет коронавирус специальными невидимыми лучами, но также и сериалом, авторитет которого в мире совершенно непререкаем. Ибо изобретателем русской ковидной вакцины является сама Алиса Селезнева - девочка, владеющая знаниями будущего.

Бешеный спрос на «Спутник V» во всем мире привел к тому, что первой жертвой чудодейственной вакцины стала та самая дочь Путина

«В кино она спасала мир от вируса вражды, в жизни - от COVID-19, - сообщают российские медиа. - Стало известно, какое отношение исполнительница роли Алисы Селезнёвой из фильма «Гостья из будущего» имеет к разработке вакцины от коронавируса». Разумеется, самое непосредственное. Если Коля Герасимов, как известно, вырос, сбухался и сгорел, то Алиса устроилась работать молодым специалистом в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где и придумала вакцину, а Алиса плохого не придумает, спросите у Коли.

Бешеный спрос на «Спутник V» во всем мире привел к тому, что первой жертвой чудодейственной вакцины стала та самая дочь Путина, на которой испытывали уколы Алисы Селезневой. «У дочери Владимира Путина были неожиданные побочные эффекты от экспериментальной российской вакцины COVID, и она скончалась в Москве, - сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на некий сайт «Toronto Today». - Кремль еще не сделал заявления о ее смерти».

Разумеется, это была наглая циничная ложь заокеанских империалистов, ведь все, что произошло с дочерью Путина после инъекции, - это, по уверениям самого Путина , незначительный подъем температуры тела. Потом, по слухам, у нее незначительно отросли копыта, но со временем отпали, женщина полысела, сморщилась, воплотила в жизнь знаменитую шутку отца про половые органы дедушки, начала испытывать странную тягу к целованию щук и в конце концов превратилась в Путина, чьим двойником сейчас успешно подрабатывает. Завидная судьба, о которой мечтает любой русский патриот. А лживой капиталистической прессе - стыд и срам!

Быстрей бы русская вакцина поступила в продажу.

Всех желающих помочь украинской армии принять непосредственное участие в незавидной судьбе русских патриотов на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий Рыбников

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