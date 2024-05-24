Новации играют важную роль в том, чтобы сделать Шенгенскую зону более устойчивой к нынешним и будущим кризисам.

В пятницу, 24 мая, Совет Европейского Союза окончательно одобрил новый Шенгенский пограничный кодекс - перечень правил ЕС, который касается управления внутренними и внешними границами, а также правил, регулирующих пограничный контроль лиц, пересекающих внешние границы Евросоюза, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что реформа играет важную роль в том, чтобы сделать Шенгенскую зону более устойчивой к нынешним и будущим кризисам на ее внешних границах. Это также гарантирует, что люди, которые живут и путешествуют в ЕС, могут в полной мере пользоваться преимуществами путешествий без границ.

"Регламент вводит возможность принятия общеевропейских мер, которые ограничивают доступ граждан третьих стран в ЕС в случае масштабной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Он также вводит процедуру перемещения, которая поможет справиться с вторичным движением мигрантов (из одного государства-члена в другое) и предлагает решения для ситуаций инструментализации миграции. Уточнение правил относительно повторного введения пограничного контроля обеспечит, чтобы он оставался крайней мерой", - уточнили в пресс-службе. Видео дня

Согласно сообщению, путешествовать по Шенгенской зоне без пограничных проверок - одно из главных достижений ЕС.

"Благодаря сегодняшнему голосованию мы предоставили государствам-членам инструменты для поддержки безграничных путешествий в пределах Шенгенской зоны, одновременно защищая внешние границы, решая проблему нелегальной миграции и риски для здоровья населения", - подчеркнула министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден.

Уточняется, что согласно новому кодексу, в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения новые правила дают возможность ввести согласованные временные ограничения на путешествия на внешней границе ЕС. Во время пандемии COVID-19 ЕС мог выдавать только необязательные рекомендации по ограничениям на поездки в страны-члены.

"Кроме ограничений на путешествия, Совет также может вводить тестирование, карантин и самоизоляцию и другие меры, связанные со здоровьем, для граждан стран, которые не въезжают в ЕС. В целях борьбы с инструментализацией миграции измененный Шенгенский пограничный кодекс предложит государствам-членам возможность ограничить количество пунктов пересечения границы или сократить часы их работы, а также позволит усилить меры надзора на границе", - пояснили в ЕС.

Шенгенская зона - последние новости

Румыния и Болгария присоединились к "шенгену". 31 марта 2024 года, после многих лет ожиданий и отказов, еще две страны ЕС присоединились к Шенгенской зоне - правда, пока лишь частично.

Это нововведение, которое получило название "авиационный шенген", принесет определенные изменения и для украинцев.

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