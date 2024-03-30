Евросовету еще нужно будет принять решение об установлении даты отмены проверок на внутренних сухопутных границах между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенского соглашения.

В воскресенье, 31 марта, Болгария и Румыния станут членами Шенгенского соглашения. Шенгенские правила будут применяться в обоих государствах-членах ЕС, включая выдачу шенгенских виз, а контроль на внутренних воздушных и морских границах будет отменен. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что это "достижение" стало результатом исторического решения Совета от декабря 2023 года. При этом присоединение этих двух государств-членов к Шенгенской зоне сделает общую территорию "более привлекательной благодаря значительному расширению крупнейшей в мире общей территории без внутреннего пограничного контроля".

"Завтра отмечается важный день: Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской семье. Я приветствую отмену внутренних проверок на воздушной и морской границе. Это большой успех для обеих стран. И исторический момент для Шенгенской зоны - крупнейшей зоны свободного передвижения в мире. Вместе мы строим более сильную, объединенную Европу для всех наших граждан", - сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом в Еврокомиссии напоминают, что Евросовету еще нужно будет принять решение об установлении даты отмены проверок на внутренних сухопутных границах между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенского соглашения.

"Комиссия будет продолжать оказывать всю необходимую поддержку председательству Совета, чтобы обеспечить принятие решения по сухопутным границам в 2024 году", - говорится в сообщении.

Шенгенская зона - последние новости

В декабре Венгрия пообещала ветировать вступление Болгарии в Шенгенскую зону, если та не отменит налог на транзит российского газа. Угрозы стране-члену ЕС озвучили в венгерском Министерстве иностранных дел.

Там отметили, что Венгрия получает значительную часть российского газа по маршруту через Болгарию - поэтому налог на транзит рассматривает как угрозу собственной энергетической безопасности.

Также УНИАН сообщал, что НАТО призывает страны-члены создать "военный Шенген". В Альянсе утверждают, что чрезмерная бюрократическая волокита препятствует перемещению войск на европейском континенте.

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