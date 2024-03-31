Румыния и Болгария присоединились к "шенгену": с чем украинцам следует быть осторожными

31 марта 2024 года, после многих лет ожиданий и отказов, еще две страны Евросоюза присоединяются к Шенгенской зоне, правда, пока лишь частично. Это нововведение, получившее название "авиационный шенген", принесет определенные изменения и для украинцев. Какие именно, разбирался УНИАН.Туризм.

Долгий путь Румынии и Болгарии к "шенгену"

Румыния и Болгария начали "воссоединение" с Шенгенской зоной, предусматривающей свободное передвижение между всеми странами-членами, еще в 2005 году, за два года до того, как они официально стали членами Европейского Союза. Саму заявку на присоединение к Шенгенской зоне они подали в 2011 году. Впрочем, их дальнейший путь к желанному "шенгену" был полон бюрократических процедур и преград со стороны "дорогих соседей". И в течение всего этого времени для них действовали правила по примеру нашего безвиза – в частности, румыны и болгары могли посещать без виз страны "шенгена", но им все равно приходилось проходить пограничный контроль. Также они не могли выдавать шенгенские визы, а обладатели их национальных виз не могли свободно ехать в остальные страны зоны.

Румыния и Болгария направлялись в "шенген" в одном "пакете" с Хорватией, впрочем, популярной балканской туристической стране везло чуть больше – вероятно, желание "пожариться" на хорватских пляжах пересилило панический страх определенных стран перед нашествием нелегальных мигрантов.

Так, в ноябре 2022 года Европейский парламент проголосовал за присоединение Хорватии к Шенгенской зоне с января 2023 года. Эта страна стала первым новым членом "шенгена" после того, как к нему присоединился Лихтенштейн более десяти лет назад.

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Зато Румынии и Болгарии, которые также очень хотели присоединиться к Шенгенской зоне одновременно с Хорватией, в этом отказали. Еврокомиссия и Европарламент давно констатировали, что обе страны отвечали всем требованиям и были готовы к присоединению к "шенгену", но их присоединение блокировали Австрия и Нидерланды – мол, пограничники этих стран будут пропускать нелегалов в Шенгенскую зону за деньги.

Тем не менее, в течение 2023 года румынам и болгарам наконец удалось преодолеть сопротивление австрийцев и нидерландцев, и в конце декабря прошлого года стало известно, что они таки присоединятся к "шенгену", став его 28-м и 29-м членом. Правда, пока лишь частично.

Как будет действовать румынско-болгарский "шенген"

Первый этап присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне начинается с сегодняшнего дня, 31 марта 2024 года. С этой даты из обеих стран можно будет путешествовать в другие страны-члены без прохождения пограничного и паспортного контроля. Впрочем, есть одно "но".

Пока действие "шенгена" для них распространяется только на авиационный и морской транспорт. То есть при посадке на самолет в аэропортах этих стран или путешествуя через черноморские морские порты, обладателям гражданства стран Евросоюза, а также шенгенских виз уже не придется проходить дополнительный контроль. По меньшей мере это ускорит время в пути, если смотреть на вопрос именно с позиции путешественника.

В то же время, прохождение границы в пешеходных, железнодорожных и автомобильных пунктах пропуска, а также через речные порты (в частности, реки Дунай между Румынией и Болгарией) будет происходить по старым правилам, со всеми необходимыми проверками.

Полное присоединение Румынии и Болгарии к "шенгену" пока продолжает блокировать Австрия, но к этому вопросу планируют вернуться чуть позже.

Кроме того, с 1 апреля 2024 года обе страны начнут выдавать шенгенские визы типа C, которые позволят гражданам третьих стран пребывание в остальных странах Шенгенской зоны без визы на срок 90 дней в течение 180 дней с целью туризма, бизнеса, посещения родственников и друзей, официальных визитов, спортивных соревнований, культурных мероприятий, журналистской работы и тому подобное.

Из плохих новостей, обе страны уже пообещали начать выдавать шенгенские визы россиянам. Соответственно, теперь, получая визы в посольствах Румынии и Болгарии, граждане страны-агрессора будут иметь возможность посещать и другие страны Шенгенской зоны. Мелочь, но неприятно.

Что стоит учесть украинцам

Частичное вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону принесет определенные изменения и для украинцев – как приятные, так и не очень, и их стоит учитывать перед планированием своих путешествий.

До этого времени украинцы могли посещать Румынию и Болгарию в рамках безвиза с ЕС также без виз, но время их пребывания не засчитывалось в общий "стаж" нахождения в Евросоюзе. Дело в том, что условия безвиза Украины с ЕС позволяют украинцам находиться в Шенгенской зоне не более 90 дней 180 дней, если они не получают у них вид на жительство или временную защиту. Так вот до 31 марта украинцы могли находиться в Румынии и Болгарии столько, сколько позволяет их законодательство, но это не уменьшало количество дней, которые можно было проводить в других странах "шенгена" – отныне эти дни будут засчитываться в общий "шенгеновский стаж".

Чтобы избежать неприятных ситуации, украинцам, которые часто путешествуют в страны "шенгена" и рискуют "вылезти из лимита", следует внимательно подсчитывать количество дней, которые они проводят в странах зоны – теперь их 29. Кроме Болгарии и Румынии в перечень входят 23 страны ЕС (Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Эстония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция), а также четыре ассоциированные страны, не входящие в ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). Еще две страны ЕС – Кипр и Ирландия – имеют собственные правила въезда для украинцев, а пребывание на их территории не засчитывается в разрешенный срок нахождения в странах Шенгенской зоны.

Тем не менее, теперь украинцы, которые будут летать в другие страны мира через аэропорты Румынии или Болгарии или путешествовать через их морские порты, также будут освобождаться от лишнего пограничного контроля.

То есть, например, въезжая в Румынию автобусом или машиной из Украины, нашим гражданам уже не придется проходить еще один паспортный контроль перед посадкой на самолет. В то же время, если украинцы решат поехать в другую соседнюю с Румынией страну наземным транспортом, контроль проходить все же будет необходимо.

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Украине стоит обратить внимание на путь Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону и начать готовиться ко всем возможным препятствиям уже сейчас, ведь вполне возможно, что когда встанет вопрос присоединения нашей страны к "шенгену", найдутся другие страны Европы (вполне вероятно наши соседи), которые изо всех сил будут вставлять нам палки в колеса.

Марина Григоренко

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