Пока неизвестно, когда такой пакет будет согласован.

Европейский Союз готовит 17-й пакет санкций против РФ, но процесс пока находится на очень ранней стадии. Об этом сообщает EUobserver.

Один из дипломатов отметил, что сейчас ЕС ожидает предложения от Европейской комиссии.

В то же время другой источник издания отметил, что внешнеполитическая служба ЕС и ЕК работают над вопросом санкций, поэтому предложения, скорее всего, будут представлены уже в начале лета.

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В свою очередь другой дипломат отметил, что пока не стоит говорить о сроках, ведь это "слишком спекулятивно".

"Мы должны увидеть, как будут разворачиваться (мирные - УНИАН) переговоры между Соединенными Штатами Америки, Россией и Украиной", - подчеркнул он.

Санкции против РФ - последние новости

Ранее издание The Economist писало, что Европа серьезно навредит экономике России, даже если США отменят санкции. По словам экспертов, большая часть активов российского центрального банка находится в Европе, поэтому, вероятно, останется замороженной.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент заявил, что его страна без колебаний усилит санкции против России, если это потребуется для завершения войны против Украины.

"Если мы возьмем шкалу от нуля до 10, то я думаю, что санкции при администрации Байдена были, вероятно, на тройке, тогда как в конце его срока они усилили их до шести. Могу вас заверить, что мы без колебаний повысим их до десятки", - сказал он.

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