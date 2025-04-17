Отмена санкций США в отношении России улучшит ситуацию Москвы, но не решит проблему.

США и союзники ввели санкции против России после вторжения в Украину, пытаясь замедлить военную машину Москвы. Пока Дональд Трамп пытается договориться о прекращении войны, его администрация как намекает на ослабление ограничений, так и угрожает новыми.

Издание Bloomberg пишет, что, если Трамп выберет путь ослабления санкций, он сможет отменить почти все меры США, но у него нет полной свободы действий. Для отмены самых жестких санкций необходимо одобрение Конгресса. А чтобы отменить международные санкции, Трампу придется убедить партнеров принять это решение.

Возможность ослабления санкций используется администрацией Трампа в качестве разменной монеты в переговорах с Россией о прекращении войны в Украине. Кроме того, он видит экономические возможности в перезагрузке отношений между РФ и США.

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Важна ли для России отмена санкций

Российские переговорщики пытались использовать влияние США на международные санкции, чтобы добиться уступок, настаивая на том, что облегчение санкций является предварительным условием соглашения о перемирии с Украиной в Черном море. Среди этих требований – подключить Российский сельскохозяйственный банк к SWIFT.

Российская экономика борется с высокой инфляцией и напряженным рынком труда. РФ приспособилась к западному ограничению цен на нефть и санкциям в отношении судов, найдя покупателей в Китае и Индии и используя "теневой флот" танкеров, чтобы переправлять баррели по всему миру. Более разрушительной, чем нефтяные санкции, является ценовая рутина, которая сохранится на фоне последствий торговой войны Трампа и увеличения добычи ОПЕК+.

Что касается финансовых санкций, то Россия уже несколько лет отходит от доллара и евро в ответ на ограничения, введенные после аннексии Крыма в 2014 году. Переход к торговле в других валютах ускорен масштабными санкциями, введенными после полномасштабного вторжения в Украину.

США и их союзники также пытались оказать давление на Москву, заморозив более 300 миллиардов долларов активов российских центральных банков, в основном в Европе.

Может ли Трамп самостоятельно отменить санкции США

По словам Питера Пятецкого, соучредителя и главного исполнительного директора компании Castellum.AI, которая занимается составлением базы данных по глобальным санкционным программам, президент США может отменить более 90% американских санкций указом.

Трамп может прекратить действие чрезвычайных ситуаций, объявленных в связи с агрессией России с 2014 года, которые являются правовой основой для многих ограничений. Для отмены санкций, введенных в соответствии с другими президентскими полномочиями, Трамп может издать исполнительные указы, отменяющие эти меры.

В качестве альтернативы Трамп может оставить санкции в силе и выдать исключения или лицензии, которые позволят компаниям вести бизнес с субъектами из "черного" списка. Он также может подорвать надзор за нарушениями санкций.

Перед тем как покинуть свой пост, Байден подписал указ, который усложнит для Трампа возможность в одностороннем порядке отменить некоторые санкции. В документе перечислены организации, против которых введены меры, и на них распространяется действие закона, согласно которому Конгресс должен быть уведомлен о любом намерении их отмены. В список вошли "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

Если Трамп отменит эту категорию санкций, уведомление Конгресса запустит 30-дневный период рассмотрения, и Палата представителей и Сенат смогут провести голосование, чтобы заблокировать снятие ограничений.

Зависит ли ослабление санкций от других стран

Григорий Мариничев, юрист по ценным бумагам из Morgan Lewis & Bockius LLP в Нью-Йорке, подсчитал, что по состоянию на апрель 2025 года санкции США, Великобритании и ЕС совпадали на 80%.

Трамп может вывести США из этих санкционных режимов, что ослабит их, но он не может отменить их самостоятельно. Например, штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, а знаачит соблюдает законы и санкции ЕС. Для снятия ограничений потребуется одобрение всех 27 стран-членов, что коалиция европейских лидеров исключила на саммите в марте.

Если Трамп сочтет санкции препятствием на пути к прекращению войны, он может наказать Европу дополнительными пошлинами. Если он выведет США из многосторонних санкций против РФ, а Европа сохранит позицию, то предприятиям и инвесторам придется ориентироваться в новой системе ограничений. Отказ США от санкций также создаст ситуацию, при которой Европа будет нести расходы на санкции, а США – пожинать плоды отношений с РФ.

Что означает ослабление санкций для инвесторов

Возможность ослабления санкций и прекращения войны в Украине заставила западные компании и инвесторов обратить внимание на возможности в России. До войны иностранные инвесторы держали около 150 миллиардов долларов в российских акциях и гособлигациях, и эти активы были одним из основных компонентов большинства индексов развивающихся рынков. Затем большая часть этих денег была выведена из страны или застряла в РФ на счетах нерезидентов.

Одно из первых, на что обратят внимание инвесторы, - восстановит ли мирное соглашение доступ к замороженным деньгам. Большинство из них списали эти средства, поэтому возобновление доступа к ним может принести неплохой доход.

Многие инвесторы могут сомневаться в возвращении в Россию, учитывая, как быстро рынок стал изгоем. Существует репутационный риск слишком раннего восстановления связей со страной, ответственной за войну в Европе, а также финансовый и юридический риск, если санкции не снимут или будут восстановлены.

Санкции США против России - последние новости

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом появились предположения, что санкции против России могут быть ослаблены или даже частично сняты. В ходе переговоров между Москвой и Вашингтоном новая американская власть стала более жестко относится к данному волпросу.

При этом исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц отверг вероятность какого-либо ослабления санкций против России. Он заявил, что санкции против РФ не отменят, пока не будет достигнут мир.

Позже США ввели новые санкции против России. В список попали четыре физических и три юридических лица, а также один российский сухогруз. Также Трамп продлил пакет санкций против РФ на год.

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