Белый дом снова критикует предшественников.

Соединенные Штаты Америки готовы значительно усилить санкции против Российской Федерации, если это будет необходимо для завершения войны против Украины.

На вопрос CNBC, разработаны ли планы по санкциям или тарифам, которые заставят Москву заключить мирное соглашение, министр финансов США Скотт Бессент отметил, что во времена администрации Джо Байдена уровень санкций был минимальным, поскольку Вашингтон беспокоили внутренние цены на энергоносители:

"Если мы возьмем шкалу от нуля до 10, то я думаю, что санкции при администрации Байдена были, вероятно, на тройке, тогда как в конце его срока они усилили их до шести. Могу вас заверить, что мы без колебаний повысим их до десятки".

Бессент подчеркнул, что все это является частью усилий Трампа по подготовке успешных переговоров. В то же время американский президент готов оказывать максимальное давление на обе стороны.

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Новые санкции США против России

Напомним, ранее президент Трамп пригрозил России введением масштабных санкций и пошлин, если она откажется от мирных переговоров по Украине.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выразил сомнение в эффективности таких санкций, считая их "пустыми", поскольку Россия уже научилась обходить подобные ограничения.

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