В России узаконили военные преступления, прямо запрещенные ООН.

Госдума разрешила депортировать украинцев с захваченных территорий, чем "узаконила" военные преступления.

Так, сегодня российские депутаты приняли во втором чтении приняла поправки к закону "О военном положении", которыми разрешается принудительно выселять людей с территорий, на которых введено военное положение. В настоящее время российские оккупационные власти ввели режим военного положения на всех захваченных территориях Украины, кроме Крыма.

В конце апреля Владимир Путин уже подписывал указ о депортации с захваченных территорий тех, кто не получит паспорт РФ. Новая норма вводится на уровне закона, а не указа, и предусматривает более жесткие меры.

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Следует отметить, что депортация населения с оккупированных территорий прямо запрещена ст. 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 г. Таким образом, в России одно из военных преступлений введено в норму на уровне закона.

Депортация украинцев российскими оккупантами

В мае ОБСЕ опубликовала доклад, в котором подтвердила факт целенаправленных массовых депортаций украинцев, устроенных российскими оккупантами. В частности подтверждена массовая депортация детей, что "явно нарушает" права и законные интересы украинских детей.

В конце мая Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию украинских детей в Россию. Также ПАСЕ одобрила ордер на арест Путина, который в марте выписал Международный уголовный суд.

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