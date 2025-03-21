США хотят более широкой экономической сделки.

США хотят пересмотреть условия соглашения по добыче полезных ископаемых и включить оккупированную Россией Запорожскую АЭС в более широкую экономическую сделку с Украиной, пишет Financial Times.

Как сообщили изданию два украинских чиновника, Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто контролирует совместный инвестиционный фонд, а также на более широкие рамки, потенциально охватывающие владение США другими экономическими активами, такими как украинские атомные электростанции

Выступая в Белом доме в четверг, Трамп сказал, что США стремятся подписать соглашения о редкоземельных металлах и минералах по всему миру, но Украина находится в центре внимания.

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При этом Владимир Зеленский сообщил FT во время онлайн-брифинга с журналистами в среду, что он обсудил с Трампом только один ядерный объект: Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе.

В то же время украинские чиновники заявили, что обеспокоены тем, что на них будут оказывать давление с целью получения невыгодных условий в более широком соглашении, особенно после того, как Вашингтон временно приостановил поставки оружия и обмен разведданными с Киевом в начале этого месяца.

Пока соглашение остается неподписанным, поскольку обе стороны ведут сложные переговоры, включающие более широкие экономические и вопросы безопасности, заявили украинские и американские чиновники.

При этом два высокопоставленных украинских чиновника, участвовавших в переговорах с США по минеральным ресурсам Украины, заявили, что администрация Трампа еще не представила Киеву новых условий.

"Но я понимаю, что... они работают над более масштабным соглашением", — сказал один из них.

США хотят управлять украинскими АЭС

По итогам разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявили, что Трамп предложил Украине "американское владение" атомными станциями, которое было бы "лучшей защитой" для них.

Впоследствии Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора с Трампом обсуждалась возможность возобновления работы Запорожской АЭС. в то же время он подчеркнул, что все атомные электростанции принадлежат государству Украина, в том числе, Запорожская АЭС.

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