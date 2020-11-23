Василий Рыбников

Ужасающий кашель президента России Владимира Путина, о котором сейчас взволнованно говорит весь мир, не только затмил мало кому интересного Байдена, но и стал провозвестником глобального кризиса, подобного которому человечество еще не знало.

- А ситуация, кхы-кхы! - сказал Путин, засовывая в рот кулак перед телевизором, из которого на него смотрели перекошенные от страха и выпитого лица русских министров. - Как была острой, так и остается. Акых-кхых! Хы-кхы! Извините. Острые текущие финансовые проблемы... Кхы-хкы, аргм! Хы-кгы! Есть. Обращаю внимание... Кгыыы!!! Все, чтобы... Ыыыыг!

В этом месте, по версии буржуазной прессы в лице Fox News и Daily Mail, трансляцию выступления Путина пришлось прервать и отредактировать, ибо Владимира Владимировича начал якобы хватать кондратий, слюной и кровищей залепило монитор. Аудиторию прошиб холодный пот, пишут российские СМИ, многие заподозрили «ту самую болезнь» - говорят, что как раз накануне злополучного совещания президент РФ ел сырую норку, а с учетом того известного факта, что Путин - супермен, который ест зверей не ощипывая, пьет кумыс прямо из жеребца и однажды во время подводной охоты даже всосал в себя угря, - то почему бы, собственно, и нет? Нельзя же всерьез предполагать, что удушливый предсмертный кашель властелина мира был вызван, допустим, всего лишь безвылазным сидением в пересушенном бункере, или, может, у него в горле осела пыль (по слухам, уборщиц в бункер по санитарно-эпидемиологическим соображениям не пускают, и Путин пылесосит в нем сам без помощи пылесоса), или просто в силу возраста растрескались голосовые связки.

В свободную прессу России просочились рассказы о том, что русская вакцина действует на жертв весьма специфически

Тут явно было что-то куда более серьезное.

Русские люди, конечно, открыто высмеивали буржуазных паникеров, однако втихомолку очень сочувствовали вождю. Родилась даже легенда о том, как Путин отдал последнюю вакцину «Спутник V» родной дочери со словами: «Я-то уже свое отмыкал, дщерь моя кровинушка, а у тебя еще вся жизнь впереди, и хватит уже вырываться, сучка» и все такое. С одной стороны, это, конечно, явное преувеличение, а с другой, без «Спутника» тут и вправду, скорее всего, не обошлось. Совершенно неожиданно в свободную прессу России просочились неочевидные рассказы о том, что русская вакцина действует на жертв весьма специфически: так, один из подопытных после укола горел с несбиваемой температурой 40,2 восемь дней, заработал проблемы с сердцем, потом внезапно проблемы с сердцем исчезли раз и навсегда, медиаменеджер встал и пошел, ему мучительно хотелось свежих мозгов.

С одной стороны, в том, что подопытному захотелось свежих мозгов, ничего странного нет, он ведь русский медиаменеджер. Однако, по настораживающему совпадению, именно в это время в буржуазной болгарской газете «Труд» вышла статья о новом пророчестве Нострадамуса, которую немедленно подхватили российские журналисты: «Русский учёный создаст биологическое оружие-вирус, который сможет превращать людей в зомби. Конец человечества может быть ближе, чем мы думаем».

Похоже, что президент РФ таки привился «Спутником V», и сейчас его могучая иммунная система борется с этой заразой

Несложно связать это пророчество с симптомами людей, получивших прививку «Спутником». Да и сам Путин сейчас кашляет так, что лучше держаться от него подальше, иначе быть беде. «Секретная комната в резиденции Путина стала испытанием для нервной системы журналистов», - подчеркивает телеканал «Царьград», рассказывая о том, как на днях Владимир Владимирович внезапно заманил русских журналистов в свою секретную комнату, и вернулись оттуда далеко не все. Что увидели в каморке Путина русские журналисты и почему они вышли седые, как ветераны вяликой отечественной войны, телеканал не рассказывает, но даже по этим скудным сведениям можно сделать однозначный вывод. Похоже, что президент РФ таки привился «Спутником V», и сейчас его могучая иммунная система борется с этой заразой. От того, справится ли Владимир Владимирович с зомби-вирусом, зависит судьба всего мира. Впрочем, Путину к такой ответственности не привыкать. Русским зомбарям - тоже.

Всех желающих помочь украинской армии в утилизации русских зомби на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук.

Василий Рыбников

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