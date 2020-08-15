Протесты в Беларуси: за последние сутки в больницы не поступали новые раненые митингующие

С Жодино в больницы Минской области из СИЗО отправили 13 граждан, госпитализировали 6, другим предоставили амбулаторную помощь.

В министерстве здравоохранения Беларуси не фиксируют поступлений в больницы новых раненых митингующих за последние сутки.

Напротив, в ведомстве отмечают уменьшение их числа, сообщает "Белта" со ссылкой на заявление медицинского ведомства в Telegram-канале.

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"За прошедшие сутки в больницы не поступали граждане, пострадавшие на массовых мероприятиях. В основном людям с травмами была оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях. Так что на сегодня в больницах Беларуси находится на госпитализации 150 человек", - говорится в сообщении.

Некоторых раненых демонстрантов переводят из следственных изоляторов в больницы.

По данным Минздрава, в Минске с ЦИП на Окрестина в течение суток в больницы перевели 4 человека. Еще 50 человек осмотрели врачи МВД Беларуси. Все в удовлетворительном состоянии.

С Жодино в больницы Минской области из СИЗО отправили 13 граждан, госпитализировали 6, другим предоставили амбулаторную помощь.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.

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