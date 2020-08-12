В Витебске глава избиркома после появления доказательства признал фальсификацию в пользу Лукашенко (видео)

По его словам, на самом деле на соответствующем участке победила Светлана Тихановская.

В Витебске председатель участковой избирательной комиссии №25 Сергей Питаленко признал подделку протокола о результатах голосования на президентских выборах в пользу действующего президент Александра Лукашенко, хотя на соответствующем участке победила его оппонентка Светлана Тихановская.

Читайте такжена протестах в Беларуси умер парень: его запихнули в автозак, а затем отправили в психбольницу

Об этом Питаленко сообщил в комментарии белорусской службе Радио Свобода.

Журналисты опубликовали аудиозапись, на которой якобы председатель Кастричницкой районной администрации Витебска Сергей Сташевский заставил членов избирательной комиссии подделать протокол о результатах голосования в пользу Лукашенко.

Руководитель комиссии признал, что после победы Тихановской члены комиссии сфальсифицировали протокол и были вынуждены вписать туда продиктованы властью цифры.

На вопрос, правда ли, что это Сташевский заставил комиссию переписать протокол, Питаленко ответил: "На аудио все есть".

Поговорить со Сташевским журналистам не удалось, в его приемной им сообщили, что он болеет.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.

12 августа в Беларуси началась акция по блокированию дорог.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram