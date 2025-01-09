Волц говорит, что речь идет о нацбезопасности страны.

Республиканец Майкл Волц, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил советником по вопросам национальной безопасности, поддержал его заявления о необходимости установить контроль над Гренландией.

Как передает Reuters, Волц заявил журналистам, что Гренландия важна для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. "Есть Россия, которая пытается стать королевой Арктики, с более чем 60 ледоколами, некоторые из которых - ядерные. У нас есть два, и один только что загорелся", - добавил он.

По словам республиканца, в ситуации с контролем над Гренландией речь идет о доступе к природным ресурсам и "критическим" минералам:

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"Речь идет о том, что когда полярные ледяные шапки тают, китайцы запускают ледоколы и также продвигаются туда. Это нефть и газ. Это наша национальная безопасность".

Трамп хочет Гренландию

Напомним, что ранее избранный президент назвал контроль над Гренландией важным для интересов Соединенных Штатов Америки.

В Дании ответили, что Гренландия не продается. Уже вскоре король изменил герб, добавив туда символы Гренландии и Фарерских островов.

Вчера Трамп сказал, что Дания должна отказаться от Гренландии. В то же время он добавил, что не готов исключить возможность использования военной силы для достижения своей цели.

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