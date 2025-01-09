Республиканец Майкл Волц, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил советником по вопросам национальной безопасности, поддержал его заявления о необходимости установить контроль над Гренландией.
Как передает Reuters, Волц заявил журналистам, что Гренландия важна для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. "Есть Россия, которая пытается стать королевой Арктики, с более чем 60 ледоколами, некоторые из которых - ядерные. У нас есть два, и один только что загорелся", - добавил он.
По словам республиканца, в ситуации с контролем над Гренландией речь идет о доступе к природным ресурсам и "критическим" минералам:
"Речь идет о том, что когда полярные ледяные шапки тают, китайцы запускают ледоколы и также продвигаются туда. Это нефть и газ. Это наша национальная безопасность".
Трамп хочет Гренландию
Напомним, что ранее избранный президент назвал контроль над Гренландией важным для интересов Соединенных Штатов Америки.
В Дании ответили, что Гренландия не продается. Уже вскоре король изменил герб, добавив туда символы Гренландии и Фарерских островов.
Вчера Трамп сказал, что Дания должна отказаться от Гренландии. В то же время он добавил, что не готов исключить возможность использования военной силы для достижения своей цели.